失火先搶救麵包！台南名店葡吉麵包的羅宋麵包最搶手



▲台南葡吉麵包店的羅宋麵包。（圖／跟著關關看世界提供）



記者黃士原／台北報導

台南人氣名店葡吉麵包店11日深夜發生火警，而店家不是先搶救財物，反而是先搶救做好的麵包，十分敬業。不過，這場凌晨的火警意外也讓葡吉麵包店12日暫停營業，至於何時恢復營業將再另行公告。

葡吉麵包店在臉書上公告，因凌晨的火警意外，12日暫停營業，營業時間將再另行公告。而暫停營業期間將無法接聽電話，還請各位粉絲見諒！葡吉麵包店也提到，葡吉蛋糕店正常營業，以後有任何最新消息，都會在粉專上立即公告。





▲每每接近羅宋麵包出爐時間店內人潮就會更多。（圖／跟著關關看世界提供）

位在台南成功路上的葡吉麵包店，只要搜尋關鍵字「葡吉」，就會有許多關於店家販售的羅宋麵包造成大排長龍的景象，甚至需要出動警衛維持交通秩序！部落客關關說，趁著這次去台南旅遊，就順到前往葡吉，但光是在門口看到的人潮就讓她相當驚訝，她形容，裡面的人數非常多，而且簡直就像蝗蟲過境，每個人的托盤上都堆著不少麵包。





▲奶露麵包也是店內必買品項。（圖／跟著關關看世界提供）

葡吉除了招牌羅宋麵包外，還有奶露麵包也是不少人必買的品項，另外也有各種西點麵包，而羅宋麵包的價格為一顆60元，份量相當大，也因為剛出爐，所以現買現吃都還會是熱騰騰的！把麵包切開一半，關關表示，內裡相當厚實，外皮吃起來微酥還帶有鹹奶油的香氣，紮實的口感卻還帶有細緻。

葡吉麵包店

地址：台南市北區成功路200號

電話：(06) 226-3593