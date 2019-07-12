夏日玩水就來這！花蓮翡翠谷有絕美「水簾瀑布」　好拍又解熱

▲花蓮翡翠谷。（圖／網友ig 115xwen提供，請勿任意翻攝，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

鄰近慕谷慕魚的翡翠谷，擁有迷人的山林景致，其中藏在叢林間的水簾瀑布，氣勢磅礡不斷沖刷而下，加上清澈如翡翠般的溪水，景致怡人的同時也超好拍，是這個夏天到花蓮必去的消暑行程。

▲前往翡翠谷必須先穿過隧道。（圖／網友ig ruoruosun 提供，請勿任意翻攝，以免侵權）

▲從制高處看花蓮翡翠谷。（圖／記者賴文萱攝）

由於慕谷慕魚因道路坍塌封閉多年，鄰近慕谷慕魚的翡翠谷趁勢崛起，成為旅客玩水新地點。想要進入翡翠谷，必須先穿過約200公尺的隱密隧道，由於隧道漆黑，需以手電筒來引導方向。離開隧道之後再走一小段路，就能抵達這桃花源般的天然秘境。

▲花蓮翡翠谷水簾瀑布。（圖／網友ig imiris731 提供，請勿任意翻攝，以免侵權）

▲翡翠谷水簾瀑布是到花蓮必去的玩水美拍景點（圖／網友0202_hs提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

翡翠谷水簾瀑布所在的池潭並不大，但碧綠池面與與不斷沖刷而下的絕美瀑布景觀，為寧靜的山中增添一股生動氣息，不斷向下沖刷的瀑布帶來的水氣，也讓人迅速消除暑熱，唯美的白色門簾更成為最好拍的背景，是來到花蓮消暑的必去景點。