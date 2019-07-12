大氣魄的紅葉就在日本東北！住青森屋泡湯賞金秋

文／七逗旅遊網提供

日本東北以大自然祕境山林聞名，入秋之後，展現的楓紅氣魄絕對是無敵，田澤湖、鳴子峽、新玉川溫泉鄉，還有日本第一美溪的奧入瀨溪，每一處都是這輩子一定要親眼目睹的秋季美景！除了體驗紅葉，日本東北區域還有滿滿的溫泉魅力，享受紅葉包圍的祕境泡湯樂。





▲田澤湖水質乾淨清澈，和秋天湖邊鮮紅的楓葉形成強烈對比。（圖／鳳凰旅遊提供）





▲青森屋悠閒的泡足湯、賞秋景。（圖／鳳凰旅遊、星野集團提供）

首先是「東北第一美溪」之稱的奧入瀨溪，白色絲綢般的流水、原始茂密的林木像一幅畫，乾淨的空氣讓人忍不住深呼吸，隨時隨地進行一場令身心舒暢的芬多精之浴。秋天，奧入瀨溪的森林換上了黃、橘、紅等亮色系新衣，唯美景色絕對是這一季不能錯過的風景。



▲秋季的奧入瀨溪景色如詩如畫，彷彿是存在於想像中的仙境。（圖／鳳凰旅遊提供）

除了詩意的楓紅，秋天時，毛櫸也將換上美麗的衣裳見客！在新玉川溫泉鄉就可以看到全新面貌的毛櫸，更厲害的是，這裡有世界罕見的露天岩盤浴場，在玉川路研究步道旁，只要在地面鋪上一張野餐墊，躺下後，在身上蓋一條大毛巾，避免熱氣消失，就可以開始享受岩盤散發的地熱哦。



▲秋天來新玉川溫泉鄉，滿山滿谷的毛櫸林以繽紛的面貌迎接你。（圖／鳳凰旅遊提供）





▲玉川溫泉自然步道是體驗地熱岩盤浴的好地方。（圖／鳳凰旅遊提供）

秋天來日本東北賞紅葉，當然要泡湯泡個過癮，以高品質服務聞名的星野集團青森屋溫泉，擁有特殊的露天湯泉「浮湯」，浮湯將大型的澡盆鑲嵌在水池中，泡湯時，就像漂浮在水上，還能享受被楓紅包圍的至尊體驗。





▲邊泡浮湯、邊賞秋楓，是入住青森屋最棒的享受。（圖／鳳凰旅遊、星野集團提供）





▲青森屋的歡騰廣場每日舉行歡騰表演秀，就算不是在祭典期間造訪青森，也能感受熱鬧的慶典氛圍。（圖／鳳凰旅遊、星野集團提供）





▲青森屋的餐食不但樣式多，生鮮食材補充快，許多住過的人都用好到爆來形容。（圖／鳳凰旅遊、星野集團提供）

在東北，能泡溫泉兼賞秋季美景的，還有宮城縣的鳴子溫泉鄉。鳴子峽被大谷川侵蝕，形成一座壯觀的大峽谷，寬約2.5公里，深度約100公尺，當遼闊的場景被繽紛的色彩妝點，成就了宮城縣最佳的賞楓名所。





▲提到東北紅葉名勝，絕不能錯過鳴子峽，點綴在山間的橘紅象徵秋天已悄悄來臨。（圖／鳳凰旅遊提供）





▲岩手縣的猊鼻溪是不僅是東北賞楓名勝之一，還是日本三大溪之一，更是日本百景。（圖／鳳凰旅遊提供）

另外，日本三景之一的松島就在東北，松島面臨松島灣，蜿蜒的海岸線勾勒出海上最美的景致，海灣內有大大小小的島嶼，通通等著你親自搭乘松島遊船探索。而在這些小島中，最有名的就是五大堂島，有千年歷史的五大堂，供奉五大明王像，堪稱是松島象徵。





▲想到五大堂島，得先經過一座紅色橋梁，由於橋身的木頭與木頭間有15公分的空隙，因此行走時可清楚欣賞腳下的大海。（圖／鳳凰旅遊提供）





▲秋田縣角館賞楓散策，多一份充滿古意的典雅風情。（圖／鳳凰旅遊提供）

推薦行程：

▲ 東北奧入瀨溪、八幡平山岳溫泉岩盤浴、內陸鐵道、鳴子峽追楓趣七天►►►

＊10/23、10/24出發行程入住星野集團青森屋

▲ 更多日本賞楓行程►►►

▲ 鳳凰旅遊年中慶搶購中►►►

‧報名訂付限定行程最高省6千

‧加碼～參加限定活動送手機指環架（採用Bling Bling施華洛世奇水晶）

更多資訊：

鳳凰旅遊 0800-089-789

鳳凰粉絲團

鳳凰line@線上諮詢

