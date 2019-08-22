噪音、車流量爆表！巴黎禁雙層觀光巴士　推動步行、騎腳踏車

▲巴黎。（圖／達志／示意圖）

文／麗塔

很多人出國旅遊很喜歡選擇Hop on Hop off的雙層巴士，飽覽城市中的熱門景點，但是現在巴黎政府卻要禁止雙層觀光巴士進入市區，因此旅客以後若是來到巴黎旅遊，恐怕只能選擇其他的移動方式！

根據寂寞星球網站，巴黎政府希望旅客能夠以「友善環境」的方式旅遊，因此未來禁止觀光巴士進入市中心；巴黎副市長Emmanuel Grégoire表示，希望旅客可以利用步行、騎腳踏車或是搭乘大眾運輸的方式認識這個城市，此舉也是面對過多旅客所採取的新方式。由於巴黎已經蟬聯多年旅客心中夢想旅遊地第一，但是每年湧入的汽車、噪音等等，已經讓這座城市無法負荷。



▲巴黎是許多遊客的夢想旅行地，但是產生的噪音、車流量已經讓這個城市無法負荷。（圖／記者洪聖壹攝）



這項規定包括雙層巴士、旅行社租賃的國際巴士等等，未來都不能進入市中心，官方也會將巴士停車場規劃到市郊。也因此，旅行社必須重新思考推出的旅行方式，例如步行或單車踏查巴黎等等，因為「旅客必須要適應這座城市所需」，而不是任由觀光客蹂躪。

巴黎是世界知名旅遊城市，去年造訪人數有500萬之多，法國是2018年最多旅客造訪的國家，大約有8700萬人。

►►► 奢華有理，享樂無罪！帶上Visa卡出發吧！