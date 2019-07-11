泰國美食界知名網紅Jessica　花蓮旅遊踩線拍攝美食影片

▲泰國高人氣網紅Jessica Wang來花蓮拍攝美食影片及旅遊踩線。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為加強拓展泰國旅遊市場，7月10及11日特別邀請泰國高人氣網紅Jessica Wang至花蓮拍攝，同時泰國赴台旅遊規模最大的金上順國際觀光旅遊王載麟總經理亦同行進行踩線，透過Jessica於IG和Youtube個人平台上的介紹及泰國旅行社的宣傳、銷售，提升泰國民眾對花蓮美食和美景的認識。

▲泰國網紅Jessica Wang一同跳太魯閣族歌舞共樂。



東南亞地區來台旅客大幅成長，今年5月份泰國旅客來台與去年同期相比增加45%。Jessica是泰國美食界知名網紅，網路人氣相當高，Instagram有87萬人追蹤（@JessicaWangYH），Youtube亦有超過13萬人訂閱（@Jessiescape），除了常分享自己生活上的點滴外，更可以在分享的貼文及影片中看見她精湛的廚藝，今年以挑戰者的身分參加泰國廚神當道第三季，該節目亦曾於3月來台取景。花蓮縣政府盼透過這次邀請Jessica來花蓮旅遊拍攝，藉由她在社群網路之高人氣及影響力，讓花蓮魅力透過網路媒體的力量推廣至國際市場，推動泰國旅客來台旅遊。

▲花蓮縣政府致贈紀念品。



本次拍攝及踩線行程包含最新觀光亮點的新天堂樂園、太魯閣、山月村及太魯閣晶英酒店、賞鯨及櫻之田野享用客家菜餚及養生野菜鍋等，行程包含花蓮最雄偉的「雙太」景點：太魯閣及太平洋；Jessica更搭乘賞鯨船徜徉太平洋追尋鯨豚可愛的蹤跡；至太魯閣走訪步道、並入住山月村的度假小木屋，一探群山環繞的絕美景致，晚餐享用太魯閣族的特色風味餐，更於餐後欣賞太魯閣族歌舞表演，隨著悠揚歌聲一同跳舞。

另花蓮最新熱門打卡點，包含亞洲最大量體的貨櫃星巴克及獲兩個金氏世界紀錄的「新天堂樂園」也都在拍攝行程中。