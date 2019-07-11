彰化王功漁火節20日登場　推出「百米烤蚵」萬份美食免費嚐

▲彰化王功漁火節將於20日登場。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化年度盛事「王功漁火節」將於20、21日兩天熱鬧展開，今年將首度把動線拉到街區和商家串聯，推出「百米烤蚵廊道」，提供免費的蚵仔體會券，民眾可以親自來剝蚵、烤蚵，品嘗當地新鮮的海鮮。在王功美食街搭棚烤蚵，2天提供400組免費食材，12日上午10點，開放網路報名。

縣長王惠美表示，今年的王功漁火節結合國際海牛文化節，將主題定調為「踏浪食蚵齊步奏」，就是要大力行銷「芳苑海牛」及王功最知名的「珍珠蚵」。因此這次特別推出了「百米烤蚵廊道」、「剝蚵大賽」、「海牛體驗券」等活動，廣邀各地遊客前來芳苑王功免費大啖新鮮烤蚵，享受剝蚵比賽帶來的刺激，除此之外，活動期間也提供蛋塔、茶葉蛋、菇菇雞湯、雞翅、雞排等上萬份免費美食供民眾品嚐。

▲彰化王功夕照。

活動重頭戲「海洋音樂會」從白天開始即有一連串內容多樣的舞台表演，搭配整點噴發的消暑泡泡樂，嗨翻到夜間，此次也特別在王功漁港設置「千坪童玩區」，包含大型滑水道、兒童戲水池等多樣遊樂設施，展現嘉年華般的熱鬧夏日盛典。

▲彰化王功夜景。

而活動的另一大亮點當屬「扭蛋樂尋寶」，特別打造高達5公尺王功燈塔扭蛋機，推出漁火節限定優惠，多項好禮免費扭；烤蚵尋寶趣則結合王功美食街店家，消費集點兌換摸彩券，多樣獎品抽不完。

活動期間為有效疏導人潮，定點提供免費接駁車服務，從每日9點至晚上11點止。今年同樣也規劃由彰化火車站至王功福海宮的直達專車，歡迎民眾多加搭乘利用。

▲彰化王功燈塔。

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