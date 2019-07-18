5米高摩艾會說話！六福村「部落狂歡」必拍、必看、必吃攻略報你知

▲六福村40周年夏季慶典「部落狂歡」熱鬧登場，必拍、必看、必吃攻略報你知！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者胡至欣／採訪報導

暑期瘋樂園，除了玩遍遊樂設施、大打水戰清涼一夏，還可以有不一樣的選擇！六福村斥資上千萬元打造的40周年夏季慶典「部落狂歡」熱鬧登場，12大驚豔活動，讓你從白天嗨到晚上，日夜皆精采！其中有哪些必拍、必看、必吃的呢？跟著ETtoday記者一起去看看！



▲Dum Dum 迷必拍：會說話的巨型摩艾。（圖／記者陳家豪攝）

Dum Dum迷看過來！想跟摩艾合照，不用飛出國！在南太平洋主題村，就有5米高的巨型摩艾任你拍！而且每到整點，它還會動起來跟你打招呼，彷彿《博物館驚魂夜》的劇情真實上演，但其實這是一座造型扭蛋機，試個手氣轉一轉，還有機會把摩艾帶回家。另外在南太平洋區入口，則有「發現摩艾」3D地景，還原挖掘摩艾的現場，找對角度也能與摩艾同框。



▲六福村「部落狂歡」期間限定摩艾商品。（圖／記者陳家豪攝）



▲偽考古學家必拍：發現摩艾3D地景。（圖／記者陳家豪攝）

如果捕獲摩艾已經無法滿足你，想拍幾張網美照也沒問題！不論是夢幻的「叢林翅膀」，或是搞怪的「大海怪入侵」，都能拍出吸睛效果！

▲▼網美網帥必拍：叢林翅膀、大海怪入侵。（圖／記者陳家豪攝）

不能錯過的還有夏季限定的「芒果金鑽西米露」，同樣好拍指數破表，上層是剉冰加上新鮮芒果粒再淋上煉乳，下層則是口感十足的西米露，讓你一次嚐到兩種甜頭，還能搶攻IG版面。



▲吃貨一族必拍：芒果金鑽西米露。（圖／記者陳家豪攝）

征服了必拍打卡點後，別忘了再跟上海盜部落遊行的腳步，登上達努島，迎接「部落狂歡」的重頭戲–薩摩亞人經典秀。嘶吼、頓足、搥胸口，薩摩亞勇士率先上陣，帶來以拍打節奏震撼感官的HAKA戰舞，緊接著柔中帶剛的草裙舞，更是感染力十足，連小朋友都忍不住跟著搖擺！

▲▼必看！海盜遊行、薩摩亞HAKA戰舞。（圖／記者陳家豪攝）

玩了一整天，肚子也餓了嗎？那就來盛夏夜限定、只開兩個月的隱藏版「火山餐廳」吧！每日限量開放最佳座位區，讓你能一邊大啖美味BBQ，一邊欣賞國際級薩摩亞表演，還有機會與舞者近距離互動。

▲▼必吃！夏夜限定隱藏版「火山餐廳」。（圖／記者陳家豪攝）

晚餐後別急著走！薩摩亞經典三部曲的壓軸演出，要獻給你精彩刺激的火舞、跳水秀，搭配夜間奇幻的霓虹、螢光，絕對是一場難忘的仲夏夜之夢。

▲▼水、火雙饗宴！薩摩亞三部曲越夜越精彩。（圖／記者陳家豪攝）

今年暑假不必出國，在六福村就能享受南島假期，從早玩到晚只要650元，想更省的話，還有超值午後票550元一樣能玩得盡興，或是選擇499星光票，下午4點後入園，專攻薩摩亞表演和火山餐廳，也能感受到滿滿的南洋風情。