走進童話世界要快！奧地利世界級小鎮2020年採總量管制

▲哈修塔特是不少旅人的夢想清單。

記者彭懷玉／奧地利報導、攝影

你心目中的湖光山色，腦海中一定少不了「哈修塔特 Hallstatt」一席之地，整排屋舍矗立山邊，倒映在清澈湖面，無論是冬季的白雪皚皚，或是春夏的翠綠清亮，這處隸屬於奧地利的小鎮，有股召喚世界旅人前來的魔力，更被讚譽為「世界最美小鎮」。

▲欲前往哈修塔特這座小鎮，搭乘小船是唯一交通方式。

說到Hallstatt這座小鎮，名字可分解為Hall，源自於凱爾特語「鹽」的意思，statt德語則是「小鎮」之意，顧名思義是歷史悠久的鹽鎮，從西元前1400年就開始採鹽礦，擁有世界上最古老的鹽坑，1997年被聯合國教科文組織名列世界文化遺產之列。

▲Hallstatt是歷史悠久的鹽鎮，從西元前1400年就開始採鹽礦，擁有世界上最古老的鹽坑。

沿著湖畔前行，約莫半小時就能將市區逛完，一邊是湖景，時不時還看得到白天鵝群聚悠遊，點綴出畫面的豐富度。另一邊則是每棟都不一樣的屋舍，許多仍保留傳統木造建築，五顏六色的屋子，藤蔓纏繞在外牆，再加上棟棟匠心獨具的陳設裝潢，就是夢想中童話故事的雛形，充滿無限想像空間。

若時間許可，周邊還有很多舉凡鹽礦、冰洞等景點，附近也有許多湖泊跟山城值得一覽，細細漫遊整個湖區，可以安排個三至五天不成問題。

▲哈修塔特被讚譽為「世界最美小鎮」。

哈修塔特四季分明，皆有不同風貌！春天融雪後，空氣中帶有一絲清新感；夏天是旺季，綠蔭蔥蘢環繞整座小鎮，充滿無限生機；秋天山頭樹梢染上金黃色，浪漫無比；冬季前往，看得到厚厚積雪覆蓋屋瓦，畫面像極冰雪仙境，有著難以用筆墨形容的唯美感。

▲春天融雪後，空氣中帶有一絲清新。（圖／資料照片）

來到哈修塔特的方式並不難，旅客可從維也納總站 (Wien Hbf )搭奧地利國鐵OBB到哈修塔特總站(Hallstatt Bahnhof)，大概3個多小時，下了火車後旁邊就是碼頭，可以直接搭駁船到主要觀光區。

▲於冬季前往哈修塔特，帶有絲絲寂寥氣息。

若想在夢幻小鎮住上一晚，不提早半年前訂可是訂不到的，而且通常並不便宜，多數人會退而求其次住在附近小鎮，再徒步前往。值得一提的是，這座不到800位居民的小鎮近年爆紅，當地人不勝其擾，哈修塔特今年3月也宣布從2020年起採取總量管制，每年入城巴士數量限制為1萬3000輛，巴士均得購買入城門票，且停留低於2.5小時的旅客也不能進入。