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舊穀倉穿新裝！茉莉花壇夢想館如童話世界　這2天還有藝術季

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▲彰化茉莉花壇夢想館。（圖／IG@lonely_5520提供）

▲彰化茉莉花壇夢想館是舊穀倉改建而成的。（圖／IG@lonely_5520提供）

旅遊中心／綜合報導

彰化縣花壇鄉素有「茉莉花故鄉」之稱，其茉莉花產量為全台之冠，然而隨著台灣產業結構轉型，種植茉莉花已不如以往，因此2013年時花壇鄉農會將閒置穀倉改建為全台唯一以茉莉花為主題的「茉莉花壇夢想館」，讓民眾能更加認識茉莉花的歷史。

▲彰化茉莉花壇夢想館。（圖／IG@yuhan040提供）

▲彰化茉莉花壇夢想館外牆繽紛，彷彿是童話世界。（圖／IG@yuhan040提供）

儘管茉莉花壇夢想館是由閒置穀倉改建而成，但畫上粉藍、粉紅以及黃色的油漆，設置不同的造景、窗戶、路燈，彷彿來到童話世界，讓到訪遊客拍到停不下來。另一個目光焦點則是裝飾著小風車的彩虹廊道，一進去便可聞到一股清新的茉莉花香，往內走即是種滿不同品種茉莉花的小花園。

館內則是主題展覽區、茉莉廚房及商品專賣區，透過圖畫搭配文字的設計、可愛的人偶看板，讓參觀的民眾能更了解茉莉花在台灣的歷史和認識花壇鄉，現場也販售許多結合茉莉花的文創商品及伴手禮供民眾選購。

彰化花壇鄉農會將於7月12、13日在花壇夢想館廣場舉辦為期2天的「仲夏茉莉藝術季」活動，有小小茶師、茉莉香皂DIY、茉莉薰茶DIY等，還有大人小孩都喜歡的茉莉星光饗宴，活動透過茶藝、食藝、文藝三大面向，帶領參與民眾看見花壇最美麗的角度，線上報名至7/9止。

▲彰化花壇仲夏茉莉藝術季。（圖／翻攝自茉莉花壇夢想館粉絲專頁）

▲茉莉香皂DIY運用創意手作和色彩渲染藝術，成品非常漂亮。（圖／茉莉花壇夢想館粉絲專頁）

▲彰化花壇仲夏茉莉藝術季。（圖／翻攝自茉莉花壇夢想館粉絲專頁）

▲茉莉星光饗宴推出獨特的「茉莉花茶咖哩」餐點。（圖／茉莉花壇夢想館粉絲專頁）

茉莉花壇夢想館
地址：彰化縣花壇鄉花壇街273號
電話： 04-7877558

關鍵字： 彰化旅遊 彰化花壇 仲夏茉莉藝術季

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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