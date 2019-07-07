京站美食街改裝引進50家美食　nara泰式麵吧只有這裡吃得到



▲京站B3美食街改裝後重新開幕。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導



歷經3個多月，改裝面積超過千坪的京站美食街於6月28日正式開幕，除了翻新改造全新裝潢並將座位增至800個，還打造有如圖書館、村落及森林的三大主題用餐區域，更架設三角演奏鋼琴定時在現場LIVE音樂演出，重點是美食街裡的櫃位多達50家，NARA Thai noodle bar還是全台第一家曝光的品牌。



▲清邁黃咖哩雞腿麵。(圖／記者黃士原攝)

繼NARA Thai Cuisine、Lady nara之後，金田餐飲再推出新創品牌「NARA Thai noodle bar」，插旗台北京站B3美食街，引進最正宗的泰國麵食料理，除了吃得到冬蔭功海鮮麵、冬蔭功海陸麵，還有取自地方特色瑪莎曼牛肉咖哩麵、清邁黃咖哩雞腿麵、曼谷甜燒松阪豬等特色風味飯料理、配菜及飲料。





▲一式排骨飯。（圖／記者黃士原攝）



另外，一式全台第二家店也在京站美食街裡，該品牌定位雖為經典的台灣味，但卻不落俗套，文青風的內裝風格讓國民美食年輕化。店內四大功夫菜是爌肉飯、滷雞腿、炸排骨、雞腿、老少咸宜。滷系傳統美食爌肉與滷雞腿，滷汁製作以蔥、薑、蒜、醬油、米酒為基底，還加入了雞頭、雞腳，增添膠原滑嫩口感。炸系最大特點為清爽不油膩，排骨吃起來十分清爽口頰留香；雞腿厚實多汁，這次為了京站店更研發出銷魂雞與鯖魚日燒等新品。





▲老鼎旺功夫銷魂麵麻辣套餐，後面雞爪為單點。（圖／記者黃士原攝）

其他還有IG打卡名店沖繩飯糰「飯飯堂」、話題十足的知名麻辣鍋老鼎旺旗下新品牌「功夫銷魂麵」、自助鐵板料理「胡椒廚房Pepper Lunch Express」、來自北海道的「山頭火」拉麵以Express新型態亮相、人氣文青風輕食品牌「小確幸紅茶牛奶合作社」、健康時尚的蔬食滷味「VEGE CREEK蔬河」等，泰式、日式、中式多國美食吸引顧客天天來嘗鮮。