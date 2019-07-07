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樂軒頂級松阪牛套餐升級懷食料理不加價　只到7月底

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▲樂軒和牛專門店頂級松板牛套餐升級不加價　還吃得到魚子醬與黑松露。（圖／樂軒提供)
▲樂軒和牛專門店頂級松阪牛「世界的盡頭」套餐升級懷石料理套餐不加價。(圖／樂軒提供)

記者黃士原／台北報導

以頂級和牛燒肉聞名的「樂軒和牛專門店」不斷尋找最佳和牛與最合適的表現方式，創始店樂軒和牛專門店(台中)與位於新光三越台北信義新天地A4館的樂軒松阪亭，自7月1日起，使用日本松阪牛的「世界的盡頭」套餐（7800元+10%/雙人）免加價升級為和牛燒肉懷石套餐，融入更多與頂級和牛相襯的魚子醬、海膽、金箔、黑松露等奢華食材及桌邊料理服務。

原版「世界的盡頭」包含松阪伊藤A5和牛、日本A5和牛、澳洲9+和牛各二部位，以備長炭燒烤為主。為了讓饕客進階品嚐頂級和牛美味，2.0版特別以不同料理手法，融入更多與頂級和牛相襯的魚子醬、海膽、金箔、黑松露等上選奢華食材，結合桌邊料理秀的方式呈現和牛燒肉懷石料理，以十種和牛料理手法讓客人吃到不同的和牛風味。

▲樂軒和牛專門店頂級松板牛套餐升級不加價　還吃得到魚子醬與黑松露。（圖／樂軒提供)
▲炙燒和牛手捲佐法國魚子醬。

7月1日~7月31日台中樂軒限定，點「世界的盡頭」套餐，松阪A5和牛海膽握壽司升級海膽土石流。此外，樂軒和牛專門店-台中店與樂軒松阪亭皆推出一次可同時品嚐招牌燒肉與鍋物的「大滿足套餐」，樂軒台中大滿足套餐（6800元+10%/雙人），滿足消費者一桌同享燒肉與涮涮鍋、和牛與海鮮的超高CP值慾望；樂軒松阪亭的大滿足套餐（8800元+10%）則結合招牌燒肉及關西風壽喜燒，完美呈現松阪伊藤A5和牛、日本A5和牛、澳洲9+和牛各二部位的脂香肉嫩，前菜更升級為日本空運直送生魚片。

▲樂軒松阪亭-大滿足套餐。(圖／樂軒提供)
▲樂軒松阪亭-大滿足套餐。(圖／樂軒提供)

關鍵字： 美食快訊

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