暑假旅遊攻略！全家出國機票比你想的還便宜！帶小孩玩翻名古屋、薄荷島、吉隆坡

▲AirAsia日前拍攝「爸爸去這兒」訪談直播，邀請3位全台最會帶小孩旅遊的部落客—鳥先生、Sunny與Kisplay，共同分享口袋親子旅遊清單，教你如何征服小朋友。（圖、影／AirAsia提供）



生活中心／綜合報導

炎炎夏日來了，萬里晴空的好天氣特別想要規劃旅遊，家長們趁著暑假帶小朋友出國度假，創造屬於自己的幸褔回憶！熱門旅遊清單不外乎是東南亞島嶼國家，可以自由自在的上山下海，或者前進歷史古蹟，認識不同世界的風土文化。AirAsia日前拍攝「爸爸去這兒」訪談直播，邀請3位全台最會帶小孩旅遊的部落客—鳥先生、Sunny與Kisplay，共同分享口袋親子旅遊清單，教你如何征服小朋友，節目最後再送出宿霧、名古屋免費機票，真的讓所有粉絲High翻天。

帶魔嬰坐飛機，停止哭鬧有秘訣？AirAsia掛籃設計禮遇每個寶貝

有著健康小麥膚色的流浪背包客Sunny，己經是三個小孩的爸爸，他輕輕鬆鬆表示，每次帶小朋友出國玩都不會太疲累，自豪寶貝們6、7個月大時就開始帶出國旅行，兩年前開始環遊世界，至今已經攻下25個國家。「每次全家動員，當然要精打細算，2歲以前帶出國機票免費，少說也省掉10萬塊！」這時候，AirAsia就是最好選擇，除了航點多元豐富，隨時都有超優惠折扣，單程含稅不到2,000元，全家出國省更多！

▲Sunny帶妻小到馬來西亞旅遊，當地的歷史建築、壁畫保護相當完善。（圖／取自Sunny背包流浪記）

▲機上除了美味的餐點外，亦有販售小孩玩具和繪本。（圖／取自鳥先生&鳥夫人）



「我家小孩通常上飛機就睡，睡3～15個鐘頭不是問題！」幼兒搭飛機遇到耳鳴不平衡問題都會用哭、用鬧來反應不舒服，這時候只能用點方法來分散孩童注意力啦！Sunny最喜歡AirAsia的義大利麵、歐姆蛋炒飯，看起來超級美味，完食還能夠拆解用來畫畫當作玩具，非常環保的一種作法；此外，每回托運笨重娃娃車實在超麻煩，AirAsia不把它列為行李，父母可沿路順手推到登機門口前，地勤則會幫忙托運，讓Sunny直呼超級貼心又方便，帶全家出去玩一點都不難。

型男爸爸Kisplay在旁點頭如搗蒜，「AirAsia最貼心的地方是提供掛籃！」寶寶如果一直抱在懷中難免睡得不安穩，乘坐AirAsia A330買第一排位置，寬敞舒適把小寶寶放到掛籃上，等於在家睡嬰兒床，大一點的幼兒，父母準備繪畫本、小點心，「只要讓他們手腳都很忙，完成一個任務，基本上很好安撫。」順順利利享受愉快的飛行體驗。





▲亞航最貼心的地方是提供掛籃。（圖／取自Sunny背包流浪記）

親子景點大熱搜：吉隆坡、名古屋、薄荷島、蘭卡威

提到熱帶國家，大家一定不會忘記馬來西亞！多種殖民文化交疊，延伸出豐富的地方色彩，美食、逛街、夜市、海邊森林，包山包海玩到爽。Kisplay說，馬來西亞吉隆坡的餐廳、小吃口味符合台灣人，尤其是入住黃金棕梠樹的海上屋，整天耗在度假村眺望湛藍海岸，大口豪飲椰子汁，一家人就享受海風吹拂、做日光浴的FU；往南邊馬六甲移動，城鎮氣氛比較古老樸實，粉紅色清真寺、雙子星大廈可以取景拍照，富有歷史教育意義，讓孩子深度認識當地民俗特色。



今年2019年，Kisplay也默默許願可以帶全家人一起到名古屋，除了感受古色古香的飲食物產，親子景點必去：樂高樂園Legoland，小朋友可以騎飛龍繞城堡、學開車等，超過40個遊樂設施和表演秀讓你玩得盡興；名古屋港水族館也是不錯的去處，館內有企鵝、海豹、殺人鯨與海豚展演秀，小孩能夠深入觀察海洋生態，探索繽紛海底世界，重點是飛名古屋差不多2小時，非常適合不耐坐的孩子們。

▲鳥先生最推薦「薄荷島」飯店還提供保姆服務。（圖／取自鳥先生&鳥夫人）

同樣是全世界跑透透的鳥先生最推薦「薄荷島」，私房景點多到爆，遊客可化身航海王開拓視野，大人除了深入海底潛水、跳島，帶小朋友去看眼睛超大顆的眼鏡猴，最棒的地方是擁有一整片雪白的沙灘和清澈海洋，「飯店有自己的沙灘，還提供保姆服務！」對於親子客來說，爸媽偶爾想放空，身旁有專業保母幫忙顧小孩，真得超級貼心。





▲馬來西亞錫蠟工廠的DIY課程十分適合小朋友消磨時光。（圖／取自Sunny背包流浪記）

Sunny則大推「吉隆坡動物園」必看的馬來貘，小孩子可以到處逛、看得非常盡興也與大家有互動。當地多處有錫蠟工廠，替孩子報名打鐵塑型的DIY課程，寓教娛樂的行程走起來輕鬆又有意義。此外，馬來西亞檳城外島的「蘭卡威」步調清幽且人煙稀少，租個度假小屋一晚才台幣約700～800元，佛心價格待上幾天都舒適，鄰近也有坐船游海，欣賞當地野生動物：鱷魚、猴子等，玩樂路線非常物超所值。



帶著孩子出遊，許多家長都會覺得價格昂貴，且孩子年齡太小不會記得！但看完三位愛旅遊的爸爸們分享，儘管是一打三照樣用小預算，賺得最美的風景，小資家庭想要精打細算環遊世界，AirAsia機票超便宜，全航線暑假限時72小時優惠促銷，吉隆坡、沙巴、檳城、清邁、名古屋、大阪、宿霧、克拉克、馬尼拉等，即日起到7/12 中午12:00，最低只要單程 $788起(未稅)。超過140個航點每個家庭都能挑到適合旅遊的地方，花小錢即可帶全家出國放暑假！不等人的光陰呼嘯而過，趁著暑假滿滿滿的假期，計畫一趟親子旅遊，留下屬於自己最特別的時光回憶。

AirAsia暑假限時72小時促銷：

訂購日期：2019年7月9日12:00pm至2019年7月12日12:00pm

出發日期：2019年7月9日至2019年9月30日

AirAsia BIG會員優惠價

台北直飛航線

台北-吉隆坡 ：單程未稅TWD 1368起

台北-清邁 ：單程未稅TWD 1338起

台北-名古屋 ：單程未稅TWD 1388起

台北-長灘島 : 單程未稅TWD 968起

台北-宿霧：單程未稅TWD 1068起

高雄獨家新航線，8/1首航

高雄-克拉克 788元起

高雄-宿霧 1258元起

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▲AirAsia名古屋飛機餐日本味十足，大人小孩都超愛。

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