一上船就開始玩！太陽公主號超多設施陪你過夏天

文／七逗旅遊網提供

總是捨不得浪費一分一秒旅遊時間的你，出國時，最適合搭乘公主遊輪旗下的太陽公主號！當遊輪移動到下個目的地，交通時間也同時是你能夠玩樂的時候，船上有豐富的設施，像是號稱海上最強表演廳的「公主劇院」、公主遊輪原創的「星空露天電影院」、放鬆身心的好去處「蓮花水療」、「聖殿成人休憩區」，將讓你愉快度過郵輪假期。現在預訂7-9月全航次，還享有優惠價！



▲公主劇院精彩的表演保證讓你看的超過癮。（圖／公主遊輪提供）

華麗的影音聲光效果、高科技多媒體設備、實力堅強的演員……，讓公主劇院的演出超有看頭，連無人機都成為表演中的一員！劇院內沒有任何樑柱，因此不論坐在哪個位置，都能以毫無阻礙的視野欣賞精湛的演出。由超強陣容帶來的原創歌舞秀《絲‧秘》、《奇妙旅程》，更只有海上才看得到。



▲星空露天電影院讓你享受戶外看電影的獨特體驗。（圖／公主遊輪提供）

在甲板上、泳池旁的躺椅一邊曬月光，一邊嗑免費的爆米花，再配上播放著體育賽事、音樂會或精彩節目的超大螢幕，是太陽公主號夜間最愜意的選擇！晚上，千萬別忘了和親朋好友一起來享受星空露天電影院的浪漫。



▲蓮花水療池做SPA紓壓。（圖／公主遊輪提供）

過去工作、課業壓力大，想好好放鬆，就來蓮花水療釋放所有負能量吧！這裡有石盤桑拿、芳香淋浴、渦流水療池，讓你的身心靈澈底獲得滿足。大人們想找個地方好好休息，可以到只開放成人進入的聖殿成人休息區，在躺椅上喝果汁、看看書，享受寧靜悠閒的時光，服務員還會提供紓壓的水療服務。



▲在太陽公主號上，要享受不被打擾的時光，推薦到聖殿成人休息區。（圖／公主遊輪提供）

7-9月，太陽公主號將來到基隆港，並航向日韓，眾多設施等你親自體驗！預訂限定航次「石垣島自主遊3天2夜」(7/29、8/19、9/23出發)、「沖繩石垣島4天3夜」(7/21、8/4.11.25、9/1.8.15出發)，全艙等第2人半價及同房第3、4人享優惠價。其他航次則可享好禮二選一，好禮一：內艙、遮蔽外艙、海景外艙、陽台艙及迷你套房等房型第2人半價優惠，同房第3、4人享優惠價；好禮二：閣樓套房、尊榮套房等房型最高減6千。

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