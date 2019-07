一年一度情熱四國夏日祭典！經典四國必遊一次打包

圖、文/七逗旅遊網提供

四國是近年熱門的旅遊地點,但你知道夏天去到四國,不能錯過哪些地方嗎?哪些是經典必遊、錯過後悔嗎?夏天的四國熱力放射,熱鬧滾滾的阿波舞祭、夜來祭、讚岐花火大會,都是季節限定,錯過等明年。超人氣的JR伊予灘物語更是經典行程,就算有錢也不一定搭的到;日本作家村上春樹都愛的讚岐烏龍麵,也一定要品嘗。



▲德島阿波舞祭、高知夜來祭、讚岐高松花火大會,規模都超級盛大,是四國夏天最熱鬧的祭典,在地特別民情只在四國能觀賞到。(圖/翔笙旅行社提供)

超過400年歷史的「阿波舞祭」,是德島的夏季盛事,每年祭典都會有百萬人湧入參與,不想人擠人、想好好觀賞舞者的熱情舞姿?翔笙旅行社特別安排指定席看阿波舞祭,讓你輕鬆參與。

四國還有一場歷史沒那麼悠久,但已經迅速國際化的「夜來祭」,每年舉辦時,高知市區化身熱鬧非凡的大舞台,各式隊伍活力四射,展現獨特的風格跟創意。

而在瀨戶內海上施放的12,000發花火,則是夏日祭典的高潮,已經舉辦50多屆的讚岐高松花火大會,盛開在夜空中的煙花超浪漫,特別安排出海看花火,良好的視野讓人感動萬分。



▲截至今年,六星級觀光列車伊予灘物語搭乘人數已超過10萬人。翔笙旅行社限定行程特別安排在車上吃在地美食,度過愉快的早晨。(圖/翔笙旅行社提供)

去四國不能錯過的是搭乘六星級觀光列車「伊予灘物語」!伊予灘物語的外觀由夕陽般的茜色、太陽般的金黃組成,坐在內裝復古的車廂中,沿路不僅可以收藏愛媛縣療癒的海岸美景,還可以品嚐到以四國、愛媛在地食材製做而成的美味,沿途居民熱情的歡迎,更讓你一秒愛上這座美好的城市。



▲祖谷溪是美國著名旅遊雜誌「Travel+Leisure」選出的 50 個最佳旅行地點 (The 50 Best Places to Travel in 2018)(圖/shutterstock.com提供)

日本三大秘境之一的祖谷就在四國德島縣的西部!吉野川上游支流的「祖谷溪」穿過山脈,形成天然的秘境溪谷,溪谷兩岸的高山斷崖、奇岩怪石相當壯觀,春天的櫻花、秋天的紅葉,都是四國必賞名景,在溪谷間搭乘遊船,可更近距離感受這片壯觀的風景。



▲讚岐烏龍麵是日本三大烏龍麵之一,來到四國,特別安排體驗烏龍麵製作行程。(圖/翔笙旅行社提供)

讚岐烏龍麵是日本三大烏龍麵之一,Q彈滑潤的口感,讓人一吃便難忘,就連日本大作家村上春樹都臣服讚岐烏龍麵的魅力之下,為了吃到美味的烏龍麵,來香川縣旅遊吧!來到香川縣,除了登上日本人一生必去的金刀比羅宮外,必須體驗的還有在中村烏龍麵學校製作一碗地道的麵,揉麵、踩麵糰都有達人親自教導,吃下由自己親手製作的烏龍麵,滋味一定更好!

