一年一度情熱四國夏日祭典！經典四國必遊一次打包

圖、文／七逗旅遊網提供

四國是近年熱門的旅遊地點，但你知道夏天去到四國，不能錯過哪些地方嗎？哪些是經典必遊、錯過後悔嗎？夏天的四國熱力放射，熱鬧滾滾的阿波舞祭、夜來祭、讚岐花火大會，都是季節限定，錯過等明年。超人氣的JR伊予灘物語更是經典行程，就算有錢也不一定搭的到；日本作家村上春樹都愛的讚岐烏龍麵，也一定要品嘗。



▲德島阿波舞祭、高知夜來祭、讚岐高松花火大會，規模都超級盛大，是四國夏天最熱鬧的祭典，在地特別民情只在四國能觀賞到。（圖／翔笙旅行社提供）

超過400年歷史的「阿波舞祭」，是德島的夏季盛事，每年祭典都會有百萬人湧入參與，不想人擠人、想好好觀賞舞者的熱情舞姿？翔笙旅行社特別安排指定席看阿波舞祭，讓你輕鬆參與。

四國還有一場歷史沒那麼悠久，但已經迅速國際化的「夜來祭」，每年舉辦時，高知市區化身熱鬧非凡的大舞台，各式隊伍活力四射，展現獨特的風格跟創意。

而在瀨戶內海上施放的12,000發花火，則是夏日祭典的高潮，已經舉辦50多屆的讚岐高松花火大會，盛開在夜空中的煙花超浪漫，特別安排出海看花火，良好的視野讓人感動萬分。



▲截至今年，六星級觀光列車伊予灘物語搭乘人數已超過10萬人。翔笙旅行社限定行程特別安排在車上吃在地美食，度過愉快的早晨。（圖／翔笙旅行社提供）

去四國不能錯過的是搭乘六星級觀光列車「伊予灘物語」！伊予灘物語的外觀由夕陽般的茜色、太陽般的金黃組成，坐在內裝復古的車廂中，沿路不僅可以收藏愛媛縣療癒的海岸美景，還可以品嚐到以四國、愛媛在地食材製做而成的美味，沿途居民熱情的歡迎，更讓你一秒愛上這座美好的城市。



▲祖谷溪是美國著名旅遊雜誌「Travel+Leisure」選出的 50 個最佳旅行地點 (The 50 Best Places to Travel in 2018)（圖／shutterstock.com提供）

日本三大秘境之一的祖谷就在四國德島縣的西部！吉野川上游支流的「祖谷溪」穿過山脈，形成天然的秘境溪谷，溪谷兩岸的高山斷崖、奇岩怪石相當壯觀，春天的櫻花、秋天的紅葉，都是四國必賞名景，在溪谷間搭乘遊船，可更近距離感受這片壯觀的風景。



▲讚岐烏龍麵是日本三大烏龍麵之一，來到四國，特別安排體驗烏龍麵製作行程。（圖／翔笙旅行社提供）

讚岐烏龍麵是日本三大烏龍麵之一，Q彈滑潤的口感，讓人一吃便難忘，就連日本大作家村上春樹都臣服讚岐烏龍麵的魅力之下，為了吃到美味的烏龍麵，來香川縣旅遊吧！來到香川縣，除了登上日本人一生必去的金刀比羅宮外，必須體驗的還有在中村烏龍麵學校製作一碗地道的麵，揉麵、踩麵糰都有達人親自教導，吃下由自己親手製作的烏龍麵，滋味一定更好！

推薦行程：

▲《四國盛夏祭典~伊予灘物語、高知夜來祭、讚岐高松花火、德島阿波舞祭典巡禮六日》 年度限定，8/10保證出發►►►

▲ 享趣四國 道後溫泉 大步危遊船 伊予灘鐵道五日►►►

《保證搭乘JR四國伊予灘物語 ~9/4報名中》

更多資訊：

/ 歡迎來電、加入LINE@好友詢問最新旅遊訊息及優惠 /

翔笙旅行社 (02)2507-4688

加入粉絲團‧與你分享日本旅遊情報

LINE@上線囉！ 或在LINE上搜尋 @fgo9677i 開啟一對一即時諮詢旅遊行程服務！