坐大王蓮「無重力漂浮」季節限定！桃園觀音順遊懶人包

▲2019桃園蓮花季將持續至8月25日。（圖／翻攝自觀音區蓮花園休閒農業區-2019桃園蓮花季粉絲專頁）

旅遊中心／綜合報導

「南白河；北觀音」此刻正值蓮花盛開的季節，在桃園的觀音區內，可以踏上「大王蓮」體驗當水上漂的滋味，移動腳步，附近也有滿園的向日葵，讓民眾免費觀賞，假日不曉得該去哪，就來觀音賞花、吃蓮子大餐吧！

1.桃園蓮花季

「2019桃園蓮花季」將於6月29日至8月25日登場，為期2個月的時間，今年桃園市府更新增蓮花故事館、賞鳥平台和蓮花步道，可以用雙腳或租單車暢遊鄰近景點，當一天被蓮花包圍的花仙子。

▲玩累了還能品嚐蓮子大餐。（圖／桃園市政府提供）

今年主會場共有8場表演及音樂活動，包含花現觀音品蓮趣、桃園西瓜節瓜王爭霸戰、蓮香廚藝美食體驗、好客音浪音樂會、戀戀古禮新嫁娘（林家古厝）、山海共舞戀花季、新蓮心單身聯誼派對（向陽農場）、親子寫生嘉年華、紙風車台灣鄉村卡車藝術工程、花語音樂樂饗宴等，玩累了還能品嚐蓮子大餐，試試挖蓮子的奇妙觸感。

2019桃園蓮花季

活動日期：2019年6月29日至8月25日

活動地點：觀音區蓮花園休閒農業區

地址：桃園市觀音區金華路與新華路一段交叉路口

▲蓮荷園有蓊鬱落羽松作為背景，再加上花鞦韆等藝術造景，猶如置身童話般場景。（圖／翻攝自觀音區蓮花園休閒農業區-2019桃園蓮花季粉絲專頁）

2. 哪裡可坐大王蓮

今年坐大王蓮的地點一樣有兩處，分別在蓮荷園休閒農場和康莊蓮園，一次50元。蓮荷園有蓊鬱落羽松作為背景，再加上花鞦韆等藝術造景，猶如置身童話般場景。

蓮荷園休閒農場

地址：桃園市觀音區金華路690號

電話：03-477-6972



康莊蓮園

地址：桃園縣觀音鄉大堀村下大堀184號

電話：03-408-1517

▲向陽農場。（圖／網友owen_0414提供，下圖同，請勿隨意翻拍，以免侵權）



3. 向陽農場

除了賞蓮花，坐大王蓮，桃園也有「免門票賞向日葵」的好去處，向陽農場佔地偌大，不僅能賞花採花，今年還新設「旋轉木馬」等遊樂設施，讓小朋友大拍一場，浪漫的LOVE造景也很適合情侶來曬恩愛，不妨列入口袋名單！

▲浪漫的LOVE造景，也很適合情侶來曬恩愛，來觀音可以順遊。

向陽農場

地址：桃園市觀音區藍埔里11鄰52號

營業時間：09:00 ～ 18:00 （週一休）

電話：03-487-0629