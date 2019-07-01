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JIATE呷茶7/3微風南山開幕！獨家推出熟成紅茶之王「迴香」

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▲▼JIATE呷茶獨家推出熟成之王「迴香」。（圖／JIATE呷茶提供）

▲JIATE呷茶獨家推出熟成紅茶之王「迴香」。（圖／JIATE呷茶提供）

旅遊中心／綜合報導

2018年以頂級手沖茶起家的JIATE呷茶現在宣布進駐微風南山，預計於7月3日正式開幕。配合開幕，更推出全家獨家販售，推出全台獨家販售的熟成紅茶之王迴香，總體製程需耗時3年之久，此外還需搭配花期，相當珍貴，預計將在今年夏天競爭激烈的手搖茶飲引起新話題。

▲▼JIATE呷茶獨家推出熟成之王「迴香」。（圖／JIATE呷茶提供）

▲迴香製成耗時3年，還需搭配茉莉花和玉蘭花的花期。（圖／JIATE呷茶提供）

為了創造醇厚馥郁的高層次頂級茶王口感，迴香總體製程耗時3年，選用來自南投高山區海拔高度600公尺的大葉種紅茶，先以適當的溫濕度儲存1年以上「陳化」，待每年6月至7月上旬花期時，限時採收彰化花壇鄉的茉莉花和玉蘭花，錯過花期或花量不足則無法製成。

▲▼JIATE呷茶獨家推出熟成之王「迴香」。（圖／JIATE呷茶提供）

▲由於製程困難且需搭配天時，「迴香」堪稱是熟成紅茶之王。（圖／JIATE呷茶提供）

採收花朵後，搶於凌晨時段溫度適中，以「窨制」頂級工法，搭配南投高山大葉種陳年紅茶，靜置1年成就熟成，天時地利人和所製成的熟成紅茶王，擁有熟成紅茶不澀口醇厚等優點，又花朵入魂，入口馥郁清晰，層次絕美豐富。

JIATE呷茶將在7/3進駐台北微風南山百貨5樓，以精品茶店+BEAUTY 的概念，迴饗熱愛精品時尚美食的女性族群們。同時歡慶JIATE BEAUTY微風南山店開幕，7/3-7/30凡消費滿百，即贈精品手沖茶「鹿野紅烏龍」1只，限量300瓶，贈完為止。

JIATE 微風南山店  BEAUTY 店 (7/3 開幕)
地址：台北市信義區松信路17號5樓

關鍵字： 台北市美食 JIATE呷茶 迴香 熟成紅茶之王

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