夏天步旅行「走進淡蘭食光。時光」雞母嶺、雙溪、貢寮聚落走透透

▲淡蘭古道清幽的山林樂趣，沿途環境生態非常迷人。（圖／新北市觀光旅遊局提供，下同）

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每次計畫出遊總想避開滿滿人潮與車潮，遠離都市擁擠喘不過氣的日常，越來越多人嚮往大自然裏的悠閒步調！新北市政府觀光旅遊局推出淡蘭古道暑期系列活動，推出3條適合親子一起「步旅行」的行程，欣賞雞母嶺、雙溪、貢寮的聚落風景，深度認識古道上的人文歷史故事，帶領旅人們體驗淡蘭手作的好食味，可以細細感受別有一番的光景。

除「走進淡蘭食光。時光」為主題的小旅行系列外，特別舉辦兩場淡蘭時光劇場，邀請大家欣賞兩齣國際健行名片〈別跟山過不去〉、〈那時候我只剩下勇敢〉，〈淡蘭古道〉也將首次於大螢幕公開播放，讓大家認識淡蘭文化與山徑之美。

▲捲起褲管體驗前人跋山涉水的樸實之路，享受大自然與日光浴的洗禮。

淡蘭古道，指的是清代「淡水廳」與「噶瑪蘭廳」之間交通道路，橫跨新北、台北、基隆、宜蘭四個縣市。風光明媚的自然山景已吸引許多愛好山林的遊客前往健行！而淡蘭古道的魅力不單在自然美景，百年堆疊所發展出的庶民聚落、人文歷史以及農產食材，更是值得讓更多民眾認識的珍貴資源。





▲大人帶著小朋友體驗用筆筒樹製成版，手磨製成蕃薯泥餅--憨吉貴。(雞母嶺)





▲「走進淡蘭食光。時光」系列活動可透過ACCUPASS活動通網路平台報名。

此次活動的三條走讀路線分別為梯田餐桌食光(雞母嶺)、手路菜淡蘭食旅(雙溪)及古道羅曼時光(貢寮)，3條路線各具特色，彷彿跌落時光隧道中，透過步行遊覽解說、沿路體驗手作食農點心，享受戶外野趣的生活情調，走訪聚落古厝、歷史遺址，豐富亞熱帶生態地貌非常美麗，清幽放鬆的路徑值得大人帶小孩子來趟親子一日遊，感受不一樣的淡蘭古道體驗。

「走進淡蘭食光。時光」系列活動從7月14日（日）開跑至8月30日（五），7月4日起民眾可透過ACCUPASS活動通網路平台報名，詳細資訊也將於新北旅客FB粉絲團及淡蘭道粉絲團提供，名額採限量報名。暑假到了，趁著閒暇之餘為自己規劃一趟淡蘭古道步旅行，享受里山忘憂的寧靜感動。