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10元就能入園！奧萬大歡慶25歲　29日起3天限時銅板價優惠

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▲奧萬大夏天。（圖／擷取自《奧萬大情報站》臉書專頁。）

▲奧萬大森林遊樂區夏天景緻優美。（圖／翻攝自奧萬大情報站粉絲專頁）

旅遊中心／綜合報導

於民國83年7月1日開園的「奧萬大國家森林遊樂區」滿25歲了，林務局南投林區管理處為慶祝奧萬大生日，並配合學生暑假的開始，將於6月29、30日及7月1日推出入園門票10元的銅板價優惠，歡迎民眾把握良機，體驗奧萬大的夏季風采。

▲奧萬大森林遊樂區。（圖／翻攝自奧萬大情報站粉絲專頁）

▲楓葉轉紅時的奧萬大非常迷人。（圖／翻攝自奧萬大情報站粉絲專頁）

南投林區管理處李炎壽處長表示，位於中海拔山區的奧萬大國家森林遊樂區，四季都可享受不同的風情，春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，各具特色。現在的奧萬大更是熱鬧非凡，蝶飛蟲鳴、鷹揚高歌、鳥猴嬉遊、群蛙歡唱。

加上短暫梅雨過後，瀑布宛如萬馬奔騰、水勢壯闊，倘佯在奧萬大森林步道，可以充分享受珍貴的「森林三寶」，即優質的「活氧」、高濃度的「芬多精」與豐沛的瀑布「負離子」，不僅暑氣全消，更可以強精養身。

▲奧萬大夏天。（圖／擷取自《奧萬大情報站》臉書專頁。）

▲奧萬大園區內的瀑布。（圖／翻攝自奧萬大情報站粉絲專頁）

7月1日是奧萬大的生日，又逢學生暑假的開始，為鼓勵國人多到戶外活動，體驗台灣森林之美，南投林區管理處特別推出3日入園優惠措施。歡迎大家一起來為奧萬大慶生，暑假安排至奧萬大國家森林遊樂區踏青旅遊，避暑養身，體驗不同的森活假期。

關鍵字： 南投旅遊 奧萬大 奧萬大森林遊樂區 優惠

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