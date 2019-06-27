比基尼+巨型3D鯨魚！大安沙雕音樂季29日登場　樂團、藝人接力開唱

▲台中大安沙雕音樂季將在29日開跑。（圖／記者鄧木卿攝）

旅遊中心／綜合報導

台中大安沙雕音樂季今（108）年邁入第9年，每年都吸引2、30萬人參加，已成為台中亮點活動。今年沙雕創作以海陸生態、海神故事為主題，結合大安港的鯨魚意象，18座精緻3D沙雕作品相互串聯，打造大安沙雕季歷年來最大型「海翁」（鯨魚）沙雕。

▲今年的大安沙雕音樂季共有18座精緻3D沙雕作品相互串聯。（圖／記者鄧木卿攝）

今年開幕晚會特別邀請到梁文音、宇宙人、蓋兒（Gail）等藝人熱力演出，另外還有親子沙雕DIY與周邊系列活動，歡迎國內外遊客一同來嗨ON大安，還可順遊高美濕地、大甲鎮瀾宮、梧棲漁港等海線景點，看沙雕、玩海線，度過好玩有趣的暑假假期。

▲參加大安沙雕藝術季可以順便到高美濕地走走。（圖／台中市政府提供）

台中市觀旅局表示，明代稱「大安港」為「海翁窟港」，所謂「海翁」即為鯨魚的閩南語發音，據傳大安港曾有鯨魚出沒，所以今年以「嗨ON大安～鯨奇狂想派對」為主題，也是大安首屆友善無障礙沙雕展區，方便身心障礙朋友觀展。

活動期間週末假期也規劃台中在地美食好好味與胖卡市集、海洋之聲音樂會、歡樂大白鯊氣墊樂園、尋找海翁君LINE貼圖等周邊系列活動；大安濱海旅客服務中心在沙雕季期間也開放免費游泳池供遊客游泳消暑。

▲台中市觀旅局也規劃了一系列的周邊活動。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市風景區管理所表示，29日開幕日在大甲火車站及南園停車場特別規劃接駁專車，不論是搭乘公車、火車或者自行開車的民眾，都有完善接駁至活動會場，呼籲民眾多加利用，相關發車時間、路線、停靠站及臨時停車場位置等交通資訊，請至「大玩台中-台中觀光旅遊局」臉書粉絲專頁查詢。