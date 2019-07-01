換上武士服「咻～」正中目標！韓服體驗也能變身武林高手

▲在靈巖氣武藝道場裡有武術表演和傳統武士服體驗。（圖／記者徐溱謐攝）

記者徐溱謐／韓國報導

穿上傳統韓服在古代宮殿前留下倩影是到韓國旅遊必做的體驗之一，現在除了變身宮廷裡的妃子之外，也能到武藝道場換上韓國武士的傳統服裝，欣賞武林高手的演出，向武功高強的歐巴學習如何使用兵器，來一場穿越時空的武術大賽，獲勝者還能把道場準備的紀念品帶回家！

▲表演者親自示範兵器的使用方式。（圖／記者徐溱謐攝）

在韓國全羅南道的靈巖氣武藝道場裡，穿著傳統韓服的男男女女正拿著刀劍揮舞著，但身上的衣服卻不是一般在觀光景點看到的樣式，少了些花俏的刺繡和樣式，他們是武藝道場的武林高手，這裡不僅是他們平常練習的地方，也是讓遊客欣賞武術表演和體驗傳統兵器的空間。

▲武術表演者穿的韓服和一般遊客韓服體驗時穿的很不一樣。（圖／記者徐溱謐攝）

穿著紅色武士服的高大男子在舞台上拿著大刀左揮右揮，下一秒突然旋轉一圈，跳起來再以馬步落地，嘴巴大聲喊了一聲「喝！」氣勢十足，隨著他旋轉的步伐退到舞台後方，接著突然衝向前方的竹子，揮刀三兩下就把竹子砍成好幾段，舞台前方的觀眾也接連發出陣陣讚嘆聲，為這段武術表演高聲歡呼。

▲表演者在舞台上揮舞著大刀，氣勢十足。（圖／記者徐溱謐攝）

表演結束後，原本在舞台上的表演者下到觀眾席，親自帶著遊客挑自己喜歡的傳統武士服，幫忙大家穿上韓服、繫腰帶、戴頭巾，接下來就是遊客體驗氣武藝和各項兵器的時間，有的人拿起武士刀，有的人拿起彈弓，還有人戴上帽緣超大的斗笠，變身隱居山林中的武功高手，歐巴也親自教大家怎麼使用各項道具。

▲除了韓服外，還有許多武士的配備可以選擇。（圖／記者徐溱謐攝）

▲遊客穿上自己選的武士服合影。（圖／記者徐溱謐攝）

▲表演者也大方和遊客拍照，還會指導照相姿勢。（圖／記者徐溱謐攝）

▲女生也可以變身帥氣的武林高手。（圖／記者徐溱謐攝）

等大家都拍照拍夠了以後，舞台瞬間變成比武大會現場，遠方放著一個中空的方形框，大家分成3組，每個人都有1把弓和3支箭，要用剛剛武術高手們教的技巧把箭射進中間的方形，得分最高的人還能獲得道場準備的小禮物。如果到韓國穿韓服不想只是拍照而已，到武藝道場體驗傳統武術也是個好選擇。

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▼武藝道場的表演者耐心指導遊客該如何瞄準目標。（圖／記者徐溱謐攝）