緊臨鐵花村！法式風格背包客棧藏身巷弄　老房子變身溫馨小窩

▲洛可可藍的櫥窗裡隱身在舊公寓5樓，風格卻非常優雅。（圖／洛可可藍的櫥窗裡提供）

記者徐溱謐／台東報導

台東鐵花村旁的巷弄裡，外觀不起眼的舊房子排列著，5樓有一間房的窗戶隱約亮著溫暖的黃光。沿著舊公寓的樓梯往上爬，沒有新大樓的闊氣，卻非常乾淨整潔，每層樓的大門後面都有著屋主的故事，而5樓的門後則是一間承載著旅人故事的青年旅館「洛可可藍的櫥窗裡」。

不同於一般背包客棧的簡約風格，這間旅宿的女主人Peggy對「美學」異常堅持，推開厚重的大門，映入眼簾的是一張古典風格的大長木桌，桌子中間擺著一些水果和餅乾，旁邊的6張椅子做工細緻，不像沙發軟綿綿的，但卻有著特有的彈性，坐起來非常舒適。

▲背包客棧客廳放著木頭大長桌，很有古典美學的感覺。（圖／記者徐溱謐攝）

再往裡面一點走，這裡是為旅客們設置的簡易廚房，飲水機、茶包、小烤箱，還有愛咖啡的女主人準備的咖啡機，旁邊的小木桌則是住客們享用早餐的地方，平常沒有放置餐點時，旅客也可以自由使用，「很多人喜歡坐在角落那個位子看書或滑手機。」Peggy偷偷告訴我。

▲簡易廚房擺著小烤箱、茶包，還有咖啡機。（圖／記者徐溱謐攝）

整間旅宿的設計風格都非常優雅，沒有五星級飯店的奢華設備，但每一樣東西都有著獨特的魅力，用力訴說著它自己和女主人Peggy的故事。因為把這裡當作是自己要住的地方來設計，Peggy對很多小細節格外用心，對整體的美感更是要求。

▲雖然是背包客棧，許多小細節的設計都非常用心。（圖／記者徐溱謐攝）

「住宿最重要的就是床，要讓旅客有很好的睡眠品質。」房間的床墊全是21公分的水冷膠彈簧床，Peggy沒想到這麼厚重的床墊要換床套其實非常麻煩，也讓幫忙管理旅店的國瑞吃足苦頭，「要一隻手把床舉起來，把床套拆下來後，再裝新的上去。」要不是平常有在運動的男生根本做不來。

▲選用21公分的水冷膠彈簧床就是為了讓旅人們能一夜好眠。（圖／記者徐溱謐攝）



除了床鋪之外，旅店裡的個人空間還有很多小巧思，三層櫃的中間那層的高度正好適合放筆電，旁邊也有閱讀燈和插座，讓想擁有私人空間旅客能夠放鬆地做事情；床邊的遮光窗簾也非常貼心，如果和室友的作息不一樣，拉上窗簾就可以不被打擾地休息，早上也不用擔心被刺眼的陽光吵醒。

▲遮光窗簾讓旅客們不用受他人作息影響，回到房間就能好好休息。（圖／記者徐溱謐攝）

公共衛浴雖然簡單，但風格設計也毫不馬虎，2間淋浴間的水龍頭和置物架都是黑色的，非常有質感，提供的洗髮精和沐浴乳也都是Peggy特別挑選過的，洗手間則特別將男生和女生分開，各自保有一定的隱私。

▲淋浴間的設備都用黑色，有種簡約美。（圖／記者徐溱謐攝）

▲連廁所的設計風格都很講究。（圖／洛可可藍的櫥窗裡提供）

在洛可可藍的櫥窗裡，除了浴室和床鋪外，所有空間都沒有過多的間隔，讓旅人彼此可以自然地互動，管家國瑞也很懂得和旅人們交流，「愛聊天的我就跟他們多聊，但有的人想有自己的空間，我就不會打擾。」