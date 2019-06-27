瑞芳人稱「石頭的酒窩」探秘！最容易接近的壺穴在猴硐

▲從「猴硐煤礦博物園區遊客服務中心」外的甕仔潭橋橋下，有處最容易親近的壺穴。（圖／新北市水利局提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

最容易親近的壺穴就在猴硐，在「猴硐煤礦博物園區遊客中心」外，有處瑞芳人稱為「石頭的酒窩」的猴硐壺穴，嶙峋溪石伴隨水花激濺，讓人瞬間忘卻喧囂。另外，附近還有猴硐貓村和猴硐坑礦產園區，民眾不妨趁假日來猴硐探秘，欣賞這一帶的優美氛圍。

瑞芳猴硐為最容易到達能欣賞到壺穴的去處，從「猴硐煤礦博物園區遊客服務中心」外的甕仔潭橋橋下，沿階梯護岸往上游走約1,700公尺，單趟路程約30分鐘，就能看到當地瑞芳人稱為「石頭的酒窩」的猴硐壺穴，另外，也可在猴硐火車站出站後，沿著猴硐路往基隆河上游走，也能看到壺穴景緻。





▲當地瑞芳人稱為「石頭的酒窩」的猴硐壺穴。

新北市水利局說，基隆河特殊地貎壺穴，一般是在河流上游較常出現的地理特徵，當石塊停留在河床上的凹處無法前進時，因被水流打轉，時間久了就會形成圓型孔洞稱之為壺穴。

基隆河岸潭深水綠有壺穴、嶙峋溪石，靜則深水沉流，動則水花激濺，在湍湍流水聲中，有種讓人暫時忘懷塵世的擾攘喧囂，兩岸又有綿延不絕的山脈，雖不至鬼斧神工但也有些許氣勢磅礡的氛圍。

新北市水利局於基隆河沿線護岸範圍內，負責每日常態性的環境維護，除了清除護岸上雜草，並在低灘間保留生態空間，讓生物保有棲息之地外，還積極維護基隆河沿岸周遭的黃蠟石、嶺腳秘境瀑布及壺穴地景等生態環境，讓水文化資產永續發展。

▲周末不想跑太遠，不妨來趟猴硐壺穴生態之旅。

周末不想跑太遠，可以來趟猴硐壺穴生態之旅，附近還有「猴硐坑礦產園區」、「猴硐願景館」、「礦工博物館」及「猴硐貓村」也都能順遊！相當適合全家大小一同探秘。

✽大眾運輸

台北車站搭台鐵往宜蘭方向的區間車在猴硐下車或在瑞芳車站搭乘基隆客運808路公車來往瑞芳和猴硐之間

✽自行開車前往

台62線前往瑞芳火車站往明燈路三段(往猴硐方向)，轉瑞侯公路(北37鄉道)即可抵達猴硐煤礦博物園區遊客服務中心