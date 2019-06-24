薄切牛舌、西雅圖活生蠔　火鍋界LV橘色涮涮屋推夏季新菜　



▲快跟手掌一樣大的西雅圖活生蠔。



記者黃士原／台北報導、攝影

橘色涮涮屋在2018年正式插旗新光三越A9館，為提供消費者更多元選擇，今年首度推出新品薄切牛舌(套餐1,280元、單點1,180元)、西雅圖活生蠔(單顆270元)，要讓饕客大飽口福。

橘色涮涮屋特別採用來自紐西蘭的牛舌，經由手工修清後，再切成最適合涮煮的薄度。與燒肉的牛舌濃厚口感不同，薄切牛舌入鍋只需幾秒鐘，在七、八分熟度是最適合品嚐牛舌的方式。可直接入口品嚐牛舌的原始鮮味或是沾上橘色涮涮屋的橘醋醬。牛舌入口後，Ｑ彈嫩脆的口感，將令老饕讚不絕口。





▲紐西蘭的牛舌。





▲牛舌七、八分熟是最適合品嚐的熟度。

擁有頂級活體海鮮著名的橘色涮涮屋也同時推出西雅圖活生蠔，特別挑選Minter Sweet Select，在Minterblook採收的生蠔，光澤鮮亮、囊體飽滿的西雅圖活生蠔推薦以原味不蘸任何醬汁，一入口即可嚐到純淨海味；另外也有自製的獨家生蠔醬，可以增添生蠔甘甜滋味。為顧及不吃生食的消費者，橘色涮涮屋也提供了生蠔乾煎的服務。

薄切牛舌以及西雅圖活生蠔並非常態型產品，每日售量均有限制，若饕客想要，會建議在訂位時可以告知服務人員。





▲西雅圖活生蠔並非常態型產品，每日售量均有限制。

橘色涮涮屋一館

地址：台北市大安區大安路一段135號B1

電話：02-2776-1658

營業時間：11：30 - 23：00

橘色涮涮屋二館

地址：台北市大安區仁愛路四段29-2號

電話：02-2771-0181

營業時間：17：00 - 02：30

橘色涮涮屋新光三越A9館

地址：台北市信義區松壽路9號7樓

電話：02-8789-6068

營業時間：11：30 - 00：00

Extension 1 by 橘色

地址：台北市內湖區瑞光路631號1樓

電話：02-2657-1237 & 02-2657-2637

營業時間：平日（一～五）11:30 - 15:00、17:00 - 22:00

假日（六、日）11：30 - 22：00

＊僅販售牛舌套餐，價格及份量依現場實際販售為準