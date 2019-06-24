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薄切牛舌、西雅圖活生蠔　火鍋界LV橘色涮涮屋推夏季新菜　

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▲薄切牛舌、西雅圖活生蠔　火鍋界LV橘色涮涮屋推夏季新菜。（圖／記者黃士原攝）
▲快跟手掌一樣大的西雅圖活生蠔。

記者黃士原／台北報導、攝影

橘色涮涮屋在2018年正式插旗新光三越A9館，為提供消費者更多元選擇，今年首度推出新品薄切牛舌(套餐1,280元、單點1,180元)、西雅圖活生蠔(單顆270元)，要讓饕客大飽口福。

橘色涮涮屋特別採用來自紐西蘭的牛舌，經由手工修清後，再切成最適合涮煮的薄度。與燒肉的牛舌濃厚口感不同，薄切牛舌入鍋只需幾秒鐘，在七、八分熟度是最適合品嚐牛舌的方式。可直接入口品嚐牛舌的原始鮮味或是沾上橘色涮涮屋的橘醋醬。牛舌入口後，Ｑ彈嫩脆的口感，將令老饕讚不絕口。

▲薄切牛舌、西雅圖活生蠔　火鍋界LV橘色涮涮屋推夏季新菜。（圖／記者黃士原攝）
▲紐西蘭的牛舌。

▲薄切牛舌、西雅圖活生蠔　火鍋界LV橘色涮涮屋推夏季新菜。（圖／記者黃士原攝）
▲牛舌七、八分熟是最適合品嚐的熟度。

擁有頂級活體海鮮著名的橘色涮涮屋也同時推出西雅圖活生蠔，特別挑選Minter Sweet Select，在Minterblook採收的生蠔，光澤鮮亮、囊體飽滿的西雅圖活生蠔推薦以原味不蘸任何醬汁，一入口即可嚐到純淨海味；另外也有自製的獨家生蠔醬，可以增添生蠔甘甜滋味。為顧及不吃生食的消費者，橘色涮涮屋也提供了生蠔乾煎的服務。

薄切牛舌以及西雅圖活生蠔並非常態型產品，每日售量均有限制，若饕客想要，會建議在訂位時可以告知服務人員。

▲薄切牛舌、西雅圖活生蠔　火鍋界LV橘色涮涮屋推夏季新菜。（圖／記者黃士原攝）
▲西雅圖活生蠔並非常態型產品，每日售量均有限制。

橘色涮涮屋一館
地址：台北市大安區大安路一段135號B1
電話：02-2776-1658
營業時間：11：30 - 23：00

橘色涮涮屋二館
地址：台北市大安區仁愛路四段29-2號
電話：02-2771-0181
營業時間：17：00 - 02：30

橘色涮涮屋新光三越A9館
地址：台北市信義區松壽路9號7樓
電話：02-8789-6068
營業時間：11：30 - 00：00

Extension 1 by 橘色
地址：台北市內湖區瑞光路631號1樓
電話：02-2657-1237 & 02-2657-2637
營業時間：平日（一～五）11:30 - 15:00、17:00 - 22:00
假日（六、日）11：30 - 22：00
＊僅販售牛舌套餐，價格及份量依現場實際販售為準

關鍵字： 美食情報 橘色涮涮屋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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