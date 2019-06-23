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搭遊輪玩釜山！超好拍2大壁畫村　宛如走進絕美希臘山城

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▲▼釜山旅遊,釜山景點,釜山,甘川洞文化村,THE BAY 101,海雲台。（圖／記者賴文萱攝）

▲釜山甘川洞文化村。（圖／記者賴文萱攝）

記者蔡玟君／綜合報導

今年起從台灣搭遊輪出發不僅日本，各家遊輪業者紛紛增加韓國航線，讓台灣旅客能用另一種方式玩韓國。近年成為台人赴韓旅遊熱門首選之一的釜山，從釜山港出發，若是想在有限的一天時間內走訪釜山，就有兩大好拍絕美的壁畫村值得一訪，讓旅客享受宛如置身浪漫希臘山城般，讓旅客能留下美好回憶。

▲▼韓國釜山港。（圖／記者蔡玟君攝）

▲韓國釜山港。（圖／記者蔡玟君攝）

韓國甘川文化村（圖／記者陳姿吟攝）

韓國甘川洞文化村（圖／ETtoday資料照）

甘川洞文化村
曾被CNN譽為是亞洲最藝術村落的甘川洞文化村，由於這裡位於海港邊坡地上的民宅小屋均色彩繽紛，媲美希臘的聖托里尼島，因此又有「韓版聖托里尼」的美稱，每年吸引30萬的旅客一睹風采。

韓國甘川文化村（圖／記者陳姿吟攝）

▲甘川洞文化村很好拍。（圖／ETtoday資料照）

▲▼釜山旅遊,釜山景點,釜山,甘川洞文化村,THE BAY 101,海雲台。（圖／記者賴文萱攝）

▲甘川洞文化村還有小王子雕像。（圖／記者賴文萱攝）

這裡許多房屋有些是運用明亮色彩塗刷牆壁，有些則是創作彩繪，穿街走巷，每一個轉角都會看到全新風景。2009年當地進行村落美化計畫，將形式特殊舊屋群改造而成現今樣貌，是屋與屋間的小弄串連，讓旅客可恣意穿梭在美麗村落中，就算偶而迷路也是一件美好的事。

▲▼ 白險灘文化村，白淺灘文化村。（圖／記者蔡玟君攝）

▲白淺灘文化村。（圖／記者蔡玟君攝）

白淺灘文化村
來到釜山可別只去甘川壁畫村，穿過釜山第一座跨海大橋－影島大橋，再行約5至10分鐘車程，就會來到能欣賞美麗海景的白淺灘文化村。

▲▼ 白險灘文化村，白淺灘文化村。（圖／記者蔡玟君攝）

▲白淺灘文化村彩繪階梯。（圖／記者蔡玟君攝）

從公車停靠的馬路看去，沿著山坡一路蜿蜒的房屋看起來平凡無奇，但當你穿街走巷，來到海的這一側，再回望，白淺灘文化村真正的美如畫卷般沿著海岸線在你眼前展開，美得讓人屏息。

▲▼ 白險灘文化村，白淺灘文化村。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大面積彩繪牆。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼ 白險灘文化村，白淺灘文化村。（圖／記者蔡玟君攝）

▲馬賽克裝飾與明亮顏色的外牆，都是這裡的好拍風景。（圖／記者蔡玟君攝）

這裡昔日是韓戰居民的避難所，直到2012年，當地政府將空屋交由藝術家重新發揮創意活化，不僅有一般民宅，一間間擁有個人特色的海景咖啡廳、旅店在這裡一一開幕，房屋外牆也運用明亮色彩重新彩繪，為這處失落的村落賦予全新生命，在電影《辯護人》在此取景後，更讓白淺灘聲名大噪，成為釜山新興景點。

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