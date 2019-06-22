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世界最快客輪「藍鵲輪」9月開航　宜蘭－花蓮70分鐘就能到

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▲▼藍鵲號首航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲藍鵲輪21日於花蓮港首航。

記者蔡玟君／花蓮報導、攝影

未來想去花蓮玩又多了一個交通新選擇！台開集團與百麗航運共同合資，引進高速客輪「藍鵲輪」，並開闢「宜蘭蘇澳港－花蓮港」航線，於21日從花蓮港正式首航駛向蘇澳港。台開集團表示，該航線預計於9月正式開航，未來透過這條藍色公路，只要1小時又10分鐘就能往返宜蘭、花蓮之間，還能從海上遠眺清水斷崖的迷人風景。

▲▼藍鵲號花蓮首航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲藍鵲輪21日於花蓮舉行首航典禮，從花蓮開向蘇澳。

台開集團與百麗航運共同合資引進兩艘澳洲Austal大型高速客輪—「雲豹輪」與「藍鵲輪」，其中雲豹輪已於今年3月投入布袋往返馬公航線經營。隨著蘇花改公路將於2020年1月通車，預估將帶來龐大旅遊人潮，為了解決前往花蓮的交通問題，因此開闢「宜蘭蘇澳港－花蓮港」航線，讓旅客未來能透過海上交通往返兩地之間。

▲▼藍鵲號花蓮首航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮縣縣長徐榛蔚。

藍鵲輪於21日下午於花蓮港舉行首航典禮，花蓮縣縣長徐榛蔚表示，宜蘭蘇澳港－花蓮港航線將於9月正式啟航，緊接10月預計還有一條「高雄－花蓮」藍色公路航線也會加入營運，透過海上公路串起3座城市連結，加上今年有多間國際級五星飯店陸續開幕，對於花蓮在國際上的能見度能有很大的推進。

▲▼藍鵲號花蓮首航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台開集團董事長邱復生。

台開集團董事長邱復生則表示，藍鵲輪負責的航線宜蘭蘇澳－花蓮港最大特色，就是能從海上欣賞東海岸風景，如清水斷崖的壯麗風景，甚至有機會看到鯨魚海豚，成為這條航線的迷人魅力之一。

▲▼藍鵲號花蓮首航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲藍鵲輪1樓座位區。

▲▼藍鵲號花蓮首航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲藍鵲輪B1座位區。

藍鵲輪總噸位899噸，能搭載552名乘客，是現今世界上最快客輪，從蘇澳到花蓮航行時間只要1小時10 分鐘，由於客輪本身擁有精密的平穩船身系統，讓客輪在海上能平穩航行，因此號稱絕對不會暈船，是另一個前往花蓮極具時間競爭力優勢的交通工具。票價方面，目前蘇澳－花蓮航線票價仍有待研議當中，將於未來另行公布。

▲▼藍鵲號花蓮首航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從藍鵲輪看花蓮海岸線。

▲▼藍鵲號花蓮首航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲藍鵲輪21日駛進蘇澳港時更有灑水儀式。

關鍵字： 藍鵲輪 花蓮旅遊 宜蘭旅遊

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