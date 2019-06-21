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台灣再得金氏世界紀錄認證！「世界最大畫作」現身花蓮新天堂樂園

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▲▼金氏世界紀錄認證世界最大畫作現身花蓮新天堂樂園。（圖／台開集團提供）

▲金氏世界紀錄認證世界最大畫作現身花蓮新天堂樂園。（圖／台開集團提供）

記者蔡玟君／花蓮報導、攝影

台灣又有一座金氏世界紀錄認證！由國際知名禪畫藝術家洪啟嵩創作的《世紀大佛》，總面積達30座籃球場大的大佛畫作，於21日上10點於花蓮新天堂樂園首次展開全畫，金氏世界紀錄認證官更到場認證，將這座大佛畫作認證為「世界最大畫作」。

▲▼金氏世界紀錄認證世界最大畫作現身花蓮新天堂樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲金氏世界紀錄認證世界最大畫作由國際知名禪畫藝術家洪啟嵩創作。（圖／記者蔡玟君攝）

這幅世界最大畫作由洪啟嵩歷時17年繪製，《世紀大佛》面積超過1萬2000平方公尺，經過現場測量，這幅畫作長168公尺，寬72.5公尺，換算後約30座籃球場大、50層樓高。在2018年於高雄展覽館曾局部展出，此次挑在21日夏至日，首次在花蓮新天堂樂園內展開全畫，壯觀場面吸引人目光。

▲▼金氏世界紀錄認證世界最大畫作現身花蓮新天堂樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮縣長徐榛蔚出席認證儀式。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼金氏世界紀錄認證世界最大畫作現身花蓮新天堂樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台開集團董事長邱復生出席認證儀式。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼金氏世界紀錄認證世界最大畫作現身花蓮新天堂樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲洪啟嵩在畫作上描金祈福。（圖／記者蔡玟君攝）

21日早上10點，在洪啟嵩的帶領下，連同花蓮縣長徐榛蔚、台開集團董事長邱復生等人，一同踏上畫作描金，會這幅畫作祈福。在金氏世界紀錄認證官的見證下，畫作長度原測量為166公尺，在現場測量後長度長達168公尺，金氏世界紀錄認證官更現場提供金色星星，認證這座世界最大畫作。該幅畫作預計於21日從早上展示至當天下午16點為止，讓到花蓮的旅客都能到新天堂樂園看世界最大畫作、還能看全台唯一貨櫃屋星巴克，以及吳寶春於花蓮開設的首間洄瀾共好麵包門市。

▲花蓮新天堂樂園外牆馬塞克壁畫，獲金氏世界紀錄認證最大瓷磚壁畫。（圖／台開公司提供，下同）

▲花蓮新天堂樂園外牆馬塞克壁畫，之前也獲金氏世界紀錄認證最大瓷磚壁畫。（圖／台開公司提供）

關鍵字： 新天堂樂園 花蓮旅遊 金氏世界紀錄 洪啟嵩

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