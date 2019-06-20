直飛紐西蘭18,800元起！跟著黃子佼及Pete暢遊仙境級夢幻美景

▲黃子佼與紐西蘭航空合作為奇異鳥Pete”獻聲”配音，近期也親自搭機前往體驗當地獨特的美景與文化。（圖／紐西蘭航空提供）

旅遊中心／綜合報導

咦，聽說最近黃子佼也去了紐西蘭？而且放話到紐西蘭度蜜月、員工旅遊還真的說走就走，狂在FB/IG曬恩愛，帶粉絲看遍毛利文化及自然生態景觀...讓人好想跟風衝一波！加上國寶奇異鳥Pete超萌邀約，肯定讓喜愛大自然生態及具探險家精神的旅遊愛好者，更嚮往能有機會一睹紐西蘭天然奇景～這麼巧！6/20~23限時4天，紐西蘭航空推出線上購票快閃優惠，台北唯一不停點直飛奧克蘭，來回機票最低只要18,800元起，想飛的心再也止遏不住！

▲▼黃子佼和Pete暢遊紐西蘭夢幻美景，讓粉絲們直呼該安排時間去度假了。（圖／明潮M'INT提供）





經典魔戒場景、紐西蘭自然景觀美得比仙境還仙

紐西蘭向來以豐富的自然景觀聞名！尤其喜愛魔戒的人對紐西蘭肯定不陌生，最知名的正是哈比人的拍攝地「哈比屯」，不只可感受真實的中土世界，從哈比人小屋、綠巨龍客棧、磨坊和宴會樹…等令人目不暇給，奇幻感炸裂！

▲經典魔戒場景哈比屯。（圖／紐西蘭觀光局提供，下同）

紐西蘭以多元豐富的自然奇景著稱，像是羅托魯瓦「火山系」景點，如：Wai-O-Tapu地熱公園，可欣賞聞名全球的「香檳池」，罕見的天然彩色溫泉、氣泡翻滾的泥漿池、蒸汽騰騰的地面，令人驚呼連連；或Waimangu火山谷，輕鬆散步、登山以及乘船巡遊，悠然享受獨特的生態漫遊。

▲香檳池的名稱來自大量二氧化碳釋出如同玻璃杯中香檳酒的氣泡。

▲到紐西蘭不可錯過的在地毛利文化體驗。

若想認識國寶級奇異鳥等自然生物，別錯過彩虹泉自然公園近距離接觸這種神祕夜行動物的魅力；或者探訪紐西蘭在地毛利文化的蒂普亞Te Puia，感受叢林風情以及參觀國家雕刻與編織學院。

▲紐西蘭最高峰山腳下的庫克山可遠眺冰山美景。

熱愛「山水美景」則別錯過南島知名健行景點、位於紐西蘭最高峰山腳下的庫克山Mount Cook，無論哪個角度都能欣賞南阿爾卑斯山美景，舒適如天堂般的環境，到附近眾多高山步道健行往返都相當愜意；或是湖水碧綠映照著南阿爾卑斯山的蒂卡普湖Lake Tekapo，4~9月之間是欣賞南極光的最佳時間，這時的蒂卡普湖以晴朗的夜晚和沒有光污染而著稱。

▲蒂卡普湖邊的約翰山天文台被譽為世界上最優美也最方便遊客觀賞的天文觀光景點之一。

止不住想飛的心！紐西蘭航空經濟艙只要18,800元起

最近紐西蘭航空推出限時快閃優惠，只要在6/20~23期間，線上購買指定日期之台北直飛奧克蘭來回機票，經濟艙超殺價只要18,800元，而且首創經濟艙可選配空中沙發，方便一家三口親子遊、長輩樂活遊…以少許的選配費用就可以享受躺平睡到目的地。

▲首創經濟艙可選配空中沙發躺平睡到目的地。（圖／紐西蘭航空提供，下同）

▲ 搭乘紐西蘭航空豪華經濟艙及豪華商務艙可享用由紐西蘭名廚設計的空中美食饗宴。

▲豪華經濟艙配備真皮沙發、寬大扶手且可伸展的踏墊設計，比經濟艙寬敞且座椅靠背多50%傾斜角度。

首選紐西蘭航空！台北唯一不停點直飛奧克蘭 奇異飛行超乎想像

長程飛行一定要選擇安全又舒適的航空公司！紐西蘭航空在指標性的國際獨立航空評比AirlineRatings.com連續5年蟬聯世界最佳航空公司殊榮(註1)；並在2018年TripAdvisor「旅行者之選」榜單中，一舉拿下全球十大最佳航空公司第二名、南太平洋最佳航空公司、全球最佳豪華經濟艙等獎項。

更重要的是，假期中每分每秒都彌足珍貴，省下來的時間和體力才能大玩特玩、暢遊景點！紐西蘭航空是唯一開通往返台北──奧克蘭不停點的直飛航線的航空公司，大幅縮短轉乘的麻煩，只要11小時，直接飛抵夢幻國度，同時可便捷銜接皇后鎮、威靈頓、基督城、羅托魯瓦等20個紐西蘭國內目的地(註2)，及澳洲、斐濟、庫克群島等南太平洋島嶼甚至南美洲等熱門目的地，讓旅行愛好者用最輕鬆、便捷又舒適的方式迎接美好假期。

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註1.紐西蘭航空於2014, 2015, 2016, 2017, 2018連續5年蟬聯AirlineRatings.com全球最佳航空公司殊榮。

註2.國內航點包含馬爾堡/ 基督城 /但尼丁/ 吉斯伯恩/ 霍基蒂卡/ 因佛卡吉爾/ 科里科里/ 內皮爾/ 新普利茅斯/ 尼爾森/ 北帕莫斯頓/ 羅托魯瓦/ 蒂馬魯/ 陶朗加/ 陶波/ 威靈頓/ 旺格雷/ 皇后鎮/陶波/霍克斯灣等。