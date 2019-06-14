暑假限定「米奇彩繪列車」到高雄啦！米奇主題展區6月21日登場

▲米奇趣遊高雄將於6月21日登場。（圖／台灣華特迪士尼提供）



旅遊中心／綜合報導

迪士尼粉絲出動！適逢迪士尼卡通90週年，台北捷運曾與迪士尼合作推出米奇彩繪列車，米奇米妮逛夜市等接地氣的可愛模樣讓遊客和通勤族拍到手軟。今年暑假萌萌的米奇、米妮來到高雄囉，「米奇趣遊高雄」將於6月21日登場，活動只到8月底，粉絲們千萬不能錯過。

▲迪士尼彩繪北捷列車今年暑假來到高雄。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



延續2018歡慶米奇90周年系列活動的熱度與聲量，今年暑假台灣華特迪士尼公司攜手高雄市觀光局及高捷，以「米奇趣遊高雄」為主題，邀請大明星米奇趣遊高雄，米奇與好朋友們會探訪高雄各大知名旅遊景點，像是衛武營、特色夜市、蓮池潭龍虎塔、光之穹頂、寶來溫泉公園等。

▲米奇米妮來到蓮池潭龍虎塔。



迪士尼「米奇趣遊高雄」活動即將從6月21日起在高雄捷運R11高雄車站出沒，還有超卡哇伊的「米奇彩繪列車」，僅僅2個月期間限定，粉絲們到高雄玩絕對要去朝聖拍照。此外，別忘了搭乘高雄捷運至指定站點蒐集限定戳章，最後還可到高捷R11商品館換取米奇限定好禮、逛米奇主題展區。

時間：2019/6/21(五) 下午2點

地點：高雄捷運R11高雄車站