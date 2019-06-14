噶瑪蘭威士忌酒吧試營運　可享受台灣唯一桶邊汲酒直飲



▲KAVALAN WHISKY BAR 是隱身於「BUCKSKIN 燒肉屋」中的 Speakeasy Bar，門口清楚帶出 KAVALAN 來自台灣的意象，貴賓按下「台灣」按鈕，橡木桶大門隨即開啟。（圖／金車集團提供，以下同）



記者黃士原／台北報導

台灣第一間金車「KAVALAN WHISKY BAR 噶瑪蘭威士忌酒吧」6月14日晚上起試營運，就位於於5月中新開幕的柏克金啤酒複合式餐廳2樓。

噶瑪蘭威士忌酒吧入口是橡木桶、宏大卻若隱若現的KAVALAN字樣，在按下「台灣」按鈕的那一刻，隨即開啟門後的新世界。KAVALAN WHISKY BAR 期盼透過視覺、嗅覺、觸覺與味覺的獨特體驗式氛圍，讓前來的貴賓都完整感受台灣風土。在KAVALAN WHISKY BAR中不僅能夠品飲以KAVALAN為基酒創作的10種經典改編調酒，更能夠體驗目前全台唯一在橡木桶邊汲酒直飲的驚喜享受。





▲KAVALAN WHISKY BAR 整體空間圍繞「台灣」為設計靈感，兩側可看到影響KAVALAN WHISKY 風味深遠的雪山山脈稜線，以及讓人彷彿置身於威士忌酒庫的橡木桶端板設計。

KAVALAN從2008年上市以來累積了共21款不同風味的威士忌，在KAVALAN WHISKY BAR不僅能夠品飲到KAVALAN上市至今的全系列21款威士忌，包含2款去年(2018)底限量供應的十周年紀念酒款，以及市面上較少見的噶瑪蘭經典獨奏白蘭地桶威士忌原酒、煙燻泥煤桶威士忌原酒等，更能體驗在橡木桶旁邊汲酒而飲的品酒樂趣。

而對於想嘗試調酒的貴賓，KAVALAN WHISKYBAR特別邀請有「華人雞尾酒教父」之稱的王偉勳(Aki Wang)為酒吧顧問，攜手去年(2018)榮獲 Bacardi 雞尾酒大賽台港澳冠軍、KAVALAN WHISKY BAR 的 BarLeader 林上恩(Shane Lin)，在試營運期間準備10款以不同的 KAVALAN WHISKY 與KAVALAN GIN 為基底改編的經典調酒。





▲KAVALAN WHISKY BAR 為目前台灣唯一能夠在橡木桶邊汲酒直飲的體驗式酒吧，精選六款「限定單桶原酒」，其中包含勇奪 2015 年 WWA 世界威士忌競賽「世界最佳單一麥芽威士忌」的經典獨奏 Vinho 葡萄酒桶威士忌原酒。





▲在這可以體驗在橡木桶旁邊汲酒而飲的品酒樂趣。





▲以噶瑪蘭珍選單一麥芽威士忌為變化的「Blood & Sand」，以KAVALAN的熱情帶出淡淡莓果、太妃糖香氣，並與柳橙汁完美融合的經典調酒。



金車集團於去年（2018）6月開幕第一家BUCKSKIN BEERHOUSE柏克金啤酒餐廳，在開幕滿一周年的前夕，正式宣布成立「BUCKSKIN柏克金餐酒集團」，同時在中山區打造「啤酒複合式餐廳」，一樓BUCKSKIN BEERHOUSE柏克金啤酒餐廳南京店，二樓則是BUCKSKIN YAKINIKU柏克金燒肉屋，正式跨足燒肉餐廳。





▲啤酒配燒肉也很搭，BUCKSKIN YAKINIKU柏克金燒肉屋。（圖／黃士原攝）

