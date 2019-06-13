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A CUT再度快閃高雄國賓　吃得松露、鵝肝、魚子醬

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▲A CUT再度快閃高雄國賓　吃得松露、鵝肝、魚子醬。(圖／台北國賓提供)
▲A CUT再度快閃高雄國賓，吃得松露、鵝肝、魚子醬。(圖／台北國賓提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

2017年及2018年即台北國賓A CUT都曾赴高雄國賓快閃，今年A CUT團隊再度將菜色和服務濃縮成最精華的3小時，且行政總主廚凌維廉在餐點中巧妙搭配世界三大珍味「松露、鵝肝、魚子醬」，推出「高雄快閃限定版」套餐，替港都獻上一場「當經典遇上經典」的絕美饗宴。

羅西尼牛排結合香煎鵝肝和鮮嫩菲力，這次高雄快閃，行政總主廚凌維廉重現這道19世紀的經典名菜，他選用美國蛇河農場極黑和牛，取牛肉最精華軟嫩菲力部位，厚切2.5至3.5公分再以鐵板及烤箱反覆煎烤至表皮微酥、內裡多汁。油脂滑潤的部分則交給肥腴豐厚的鵝肝，同樣香煎到外皮焦香、內部腴嫩。

▲A CUT再度快閃高雄國賓　吃得松露、鵝肝、魚子醬。(圖／台北國賓提供)
▲澳洲Westholme和牛嫩肩里肌韃靼。

▲A CUT再度快閃高雄國賓　吃得松露、鵝肝、魚子醬。(圖／台北國賓提供)
▲黑松露蘑菇卡布奇諾濃湯。

除了主餐外，前菜獻上以澳洲Westholme和牛板腱尾極稀少的部位切丁，搭配威士忌醬汁及義大利貝魯嘉鱘魚子醬的「澳洲Westholme和牛嫩肩里肌韃靼」；湯品則端出A CUT最經典的「黑松露蘑菇卡布奇諾濃湯」，快閃限定版則在上桌時現刨黑松露；「香煎鮮魚」選用深海魚長尾鳥，紅色魚皮經過高溫烤製，淋上與蒜泥蛋黃醬乳化的魚湯；甜點則獻上最適合熱情夏天的「蘿勒杏仁塔佐啤酒冰」，融合檸檬及蘿勒的內餡酸香，搭配啤酒冰。

經典饗宴將於7月12日晚間推出，套餐價格為5,000元+10%，限量120客。

▲A CUT再度快閃高雄國賓　吃得松露、鵝肝、魚子醬。(圖／台北國賓提供)
▲蘿勒杏仁塔佐啤酒冰。

關鍵字： 美食快訊

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