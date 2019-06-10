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台北4款「青農體驗」開放報名！繡球花藍、雞蛋糕玩創意

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▲北市青農體驗。（圖／臺北市政府產業發展局提供）

▲財福繡球花也推出竹籃花藝手作活動。（圖／臺北市政府產業發展局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

如同《華爾街日報》報導，一邊農耕、一邊看Netflix，農田也能被年輕人打造成「行動劇院」！為了讓民眾對農耕有全新思維，由北市府產業局與臺北市農會輔導4位青農，以農民的日常生活發想，設計出花藝、手染方巾、鬆餅雞蛋糕、小盆栽四種不同的輕農體驗課程，一次只要500元就能學習兼玩樂。

▲北市青農體驗。（圖／臺北市政府產業發展局提供）

▲福田園休閒農場的香草鬆餅雞蛋糕DIY。

「手把青秧插滿田，低頭便見水中天。」自古以來，農民耕作樣貌固化人們對農村的形象，卻限縮了這一代人對農業的想像，由4位台北市青農發揮創意，讓市民看見不一樣的台北市風景，近一步透過農事體驗，加深相關知識，並發現原來農作之外還有這麼多新玩法。

北市府產業局表示，現今青壯年成長於台灣經濟轉型的時代中，隨著多元社會發展，青年農民的生活也與傳統刻板印象不同，非全然使用粗重勞力的方式耕作，也更能夠在工作中享受生活，如同《華爾街日報》的報導，一邊農耕，一邊欣賞Netflix影劇，將工作場域打造成行動劇院，這也成為美國農夫工作時的娛樂方式，打破一般人對於農耕的傳統印象。

▲北市青農體驗。（圖／臺北市政府產業發展局提供）

▲平青園藝有小盆栽製作，讓民眾對農業有不同認識。

其實青農在工作之外，也如同一般上班族或年輕人一樣，有自己的娛樂嗜好，也許是在休閒下午茶時光吃著輕食，或是花巧思裝飾著竹籃、做藍染；亦或鑽研不同流派的風格，形塑出自己最愛的野草盆栽等，若想親身體驗當一日青農，即日起開放電話及網路報名，報名費一人500元，額滿為止，限定四人以上成行。

報名方式：採預約制，透過以下臉書粉絲專頁或電話向農民報名。
1.竹籃農村花藝 財福海芋田 0928-624-802
2.手染方巾製作 喜樂屋有機農場 0972-184-398
3.香草鬆餅雞蛋糕DIY 福田園休閒農場 02-2862-2145
4.小盆栽製作 平青園藝 02-2862-4045

關鍵字： 台北市旅遊 繡球花 青農體驗 手作體驗 小農體驗

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