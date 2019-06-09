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早上賞魯冰花海、晚上獨享浩瀚星河！把握最後時機到福壽山避暑

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▲▼福壽山農場。（圖／王慧君授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲福壽山農場的魯冰花正盛開，卻已即將進入尾聲。（2019/06/08花況）（圖／王慧君授權提供，下同）

記者黃凱翊／採訪報導

四季皆擁有夢幻美景的台中「福壽山農場」，每年夏日最受歡迎的魯冰花海，現在正在陽光下散發七彩色澤。除了魯冰花之外，現在正是高山紅毛杜鵑花開的季節，如果抬頭遠眺，還能看見遠方的粉紅花地毯，晚上也能欣賞到浩瀚的銀河星空，快把握機會上山一賞難能可貴的美景吧！

福壽山農場位於合歡山與雪山群峰間，海拔2000多公尺高，群山圍繞環境清幽，除了秋天追楓、春天賞櫻，每到春夏之際更是百花爭奇鬥艷，想到福壽山農場欣賞魯冰花，最推薦的賞花地點就是鴛鴦湖觀雪亭，一株株七彩繽紛的魯冰花宛如棒棒糖般，沿著山坡面一路向下蔓延，就能拍下仙氣十足的美照。

▲▼福壽山農場。（圖／王慧君授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼每年5、6月魯冰花盛放，宛如棒棒糖般，就連蜜蜂也被吸引。(2019/06/08花況)

▲▼福壽山農場。（圖／王慧君授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友王慧君在8日造訪了福壽山農場，除了拍下魯冰花的美麗身影外，也在在露營區拍下了壯觀的銀河星空，她表示當天晚上8點多時雲層還很厚，一直到睡前11點多看見滿天星斗，才臨時起意拿起相機紀錄，可以在離天空如此近的地方欣賞閃爍星河，她覺得非常幸運，也將照片放在網路上分享給大家，希望能有更多人看見如此美麗的景緻。福壽山農場在每年夏季都會舉辦星空導覽，7月預計將在26日至30日間舉辦星空導覽，非常適合全家大小一起參與大自然的天文學課。

▲▼福壽山農場。（圖／王慧君授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼從露營區的小綠湖，就能看見滿天星斗。

▲▼福壽山農場。（圖／王慧君授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

除此之外，福壽山農場也在粉絲專頁提到，現在正值高山紅毛杜鵑花開的季節，站在農場遠眺雪山山脈，就能在大劍山下方看見整片粉紅地毯，造訪福壽山賞魯冰花時，別忘了抬頭看看遠方山頭唷！

▲▼從福壽山農場遠眺大劍山。（圖／翻攝自福壽山農場粉絲專頁）

▲▼從福壽山農場遠眺大劍山，能看見高山紅毛杜鵑形成的整片粉紅地毯。（圖／翻攝自福壽山農場粉絲專頁）

▲▼從福壽山農場遠眺大劍山。（圖／翻攝自福壽山農場粉絲專頁）

雖然近日平地天氣炙熱，但到了福壽山上，就像擁有24小時的天然冷氣，旅客來到這裡，若懶得攜帶帳棚，卻又想體驗露營樂趣，可以選擇入住園區內的蘋果造型露營屋，露營屋一共有18座，旅客來到這裡除了可以親自採蘋果之外，還能夠體驗住在蘋果裡的樂趣，非常適合親子、朋友或是情侶到此玩樂，蘋果屋內約可容納2大1小，提供電源插座和衛浴設備。

▲▼福壽山農場。（圖／王慧君授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蘋果屋內具有電源、衛浴設備，旅客只需要自行準備睡袋就可以來露營囉！

如今魯冰花百花綻放，已經逐漸進入花期尾聲，所以旅客們要趕緊把握機會，帶著家人一起來福壽山，欣賞五彩繽紛的魯冰花，晚上可以仰望無垠星海，在酷熱的炙夏中上山享受大自然吧！

福壽山農場　蘋果屋露營區

日期：2019年5月1日試營運，5月10日起開放預約訂房
價格：平日2800元、假日3500元

福壽山農場

地址：台中市和平區梨山里福壽路29號
電話：04－2598-9202
時間：06：00～21：30
 

關鍵字： 福壽山 福壽山農場 魯冰花 台中旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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