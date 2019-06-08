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台人赴日旅遊居冠！「菲律賓航空」10月卻停飛台北-大阪

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菲律賓航空。（圖／取自維基百科）

▲台日旅遊市場熱絡，菲律賓航空卻宣布於10月27日起停飛台北-大阪航線。（圖／取自維基百科）

記者彭懷玉／台北報導

日本已登上台人海外旅遊冠軍寶座，但此最熱門航線卻有航空業者跳出來「不玩了！」菲律賓航空宣布於10月27日起停飛台北-大阪航線，主因是敵不過廉航的價格戰。

▲菲航停飛台北到大阪航線。（圖／翻攝自101 機票旅館促銷情報）

▲菲航停飛台北到大阪航線。（圖／翻攝自101 機票旅館促銷情報

菲律賓航空從2016年6月25日起開航台北-大阪，使用199座空巴A321機型，每周一、二、四、五、日共5班，剛開航時，每張6,666元就能飛大阪，台北與菲律賓間每周更多達24班。 然而，隨著愈來愈多廉價航空加入戰局，瓜分市場大餅，菲航從每週5班調整為每週3班，日前「101 機票旅館促銷情報」也分享菲航10月27日停飛台北-大阪航線消息，令網友大嘆「震驚」、「哭哭」、「價格那麼低，今年會蠻辛苦的」、「可惜了」、「剛跟你講完我的六千多來回機票...」

菲律賓航空開航台北─大阪。（圖／記者陳睿中攝）

▲菲律賓航空2016年6月25日才開航台北-大阪。（圖／本報資料照）

據旅行業者表示，每年有400多萬人次赴日旅遊，而日本客來台也達200多萬，交通部民航局統計，目前台灣飛大阪航線多達10家，包括華航、長榮、國泰、日航、菲航，低成本航空部分則有台虎、樂桃、香草、捷星亞洲、全亞洲，每月往返近1000架次，載運近25萬名旅客前往日本，證實台日旅遊市場活絡，而菲律賓航空卻宣告停飛台北-大阪航線。

對此，旅行商業同業公會全國聯合會召集人李奇嶽推測，不敵廉航低價策略，讓菲航機位達成率低「會停飛不意外」，外籍航空相較國籍航空票價更不穩定，甚至會有「一日三變」的高浮動率，生意不好就停飛很正常，因此旅行業較少跟菲航等外籍航空合作。

▲中華民國旅行公會全聯會發言人李奇嶽。（圖／記者賴文萱攝）

▲中華民國旅行公會全聯會發言人李奇嶽。（資料照／記者賴文萱攝）

李奇嶽指出，中美貿易戰讓日幣一直漲，也導致日本旅遊趨緩，也可能是菲航停飛的原因之一。基本上，外籍航空和國籍航空票價架構不一樣，若能有較穩定的票價，旅行社才能收旅客，所以旅行業者一般都和長榮、華航等合作。台灣區總經理王林美莉則表示人在國外，下週才會回國，不方便對此事多做回應。

關鍵字： 航空動態 菲律賓航空 停飛 日本旅遊

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