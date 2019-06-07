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史努比粉絲注意！　飯店推「史努比專案」吸引40萬遊客朝聖港都

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▲▼ 史努比登陸月球 。（圖／記者洪正達攝）

▲史努比和查理布朗擔任高雄「暑假觀光大使」。（圖／記者洪正達攝）

記者李唯甄／高雄報導

喜歡史努比的粉絲注意了！今年高雄「暑假觀光大使」找來家喻戶曉的史努比和查理布朗，將在暑假進行一連串的「史努比城市探險」活動，而高雄漢來飯店也特別推出住房專案，並跟高鐵合作，提供住宿和交通的優惠折扣，預估將吸引40萬遊客，暑假到高雄一起跟史努比同樂！

美國花生漫畫為了慶祝「人類登月五十週年」，全球各大城市紛紛舉辦各類紀念活動，高雄身為亞洲第一站，也推出一系列相關活動，為了迎接來自世界各地的「史努比粉」，高雄漢來大飯店推出「Snoopy暑假住房專案」，即日起到6月20日之前，都能享有早鳥折扣85折，續住也有優惠價。

▲▼高雄漢來飯店推出「史努比住房專案」。（圖／記者李唯甄翻攝）

▲高雄漢來飯店推出「史努比住房專案」。（圖／記者李唯甄翻攝）

漢來飯店表示，史努比的高人氣可望吸引各年齡層的遊客造訪港都，官方也預估能為高雄增加40萬遊客和5億觀光產值。另外，飯店也推出附帶「遊戲區」的親子房，內附可愛帳篷、地墊、玩具和桌椅，要讓爸媽帶著小朋友到高雄旅遊，開心一夏。

除了住宿優惠，漢來飯店也跟高鐵合作，線上訂房的旅客若加購高鐵票、可享8折優惠。為了響應史努比系列活動，飯店也推出限量獨家贈品，並在大廳擺設史努比裝置藝術，讓全球的史努比粉絲來到高雄，可以就近在飯店裡打卡合照並集章，完成城市探險任務。

關鍵字： 高雄 暑假 觀光大使 史努比 漢來飯店 高鐵 住房專案

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