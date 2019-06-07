Su/food全台第二店6/8開幕　「深蹲」就能換早午餐



▲國王烤牛肉是Sufood的人氣商品。(圖／王品提供)



記者黃士原／台北報導

主打歐陸輕食的全天候早午餐品牌Su/food，全台第二店選在台北市中山北路開店，端午連假第二天，邀請民眾一起早起、做深蹲、吃半價早午餐，6月8日上午10點起，來店與健身教練PK八個標準深蹲，即可以半價換得一份自由選早午餐(原價290元)，限量100份。

Su/food自去年底轉型為全天候早午餐、地中海輕食餐廳後，以「好油」、「好肉」、「好均衡」的黃金比例，主打從蛋白質、蔬菜、麵包到飲料都能自由選擇的大盤子早午餐，獲得廣大消費者的認同與喜愛。全台第二家分店─台北中山北店落腳於中山北商圈，靠近雙連捷運站，附近商辦與住家林立，鎖定平日上班人潮以及假日家庭客。





▲Su/food全台第二店6/8開幕。(圖／王品提供)

Su/food除了主打全天候早午餐，更因應中山北商圈附近商辦及馬偕醫院來往的客群特性，特別推出早餐服務，也是王品集團旗下唯一一家從七點半開始營業的餐廳，不論你是早起路過的上班族，或是喜歡用豐盛早餐迎接一天開始的晨型人，都能到Su/food中山北店享受愜意的晨間時光。

Su/food的自由選早午餐系列，國王烤牛肉是本店的人氣商品，牛肉以舒肥的方式保留鮮嫩原味，再經過高溫烘烤讓牛肉表面急速收縮提升香氣與口感。另外一項人氣餐點是Su/food獨家配方的約克郡布丁，高溫烘烤之後麵糊的香氣、鬆軟Q的口感，搭配肉、蛋、蔬菜一起享用。

Su/food台北中山北店門店

營業時間：7:30~21:00(最後供餐時間20:30)

地址：台北市中山區中山北路二段66號1樓

電話：02-25111681