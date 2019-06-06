ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

首爾打卡新景點！全球第一座「Kakao Friends主題樂園」正式開幕

ETtoday旅遊雲

▲▼南山首爾塔Kakao Friends主題樂園。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

▲南山首爾塔Kakao Friends主題樂園。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

現在到韓國又有新去處！全球第一座「KaKao Friends主題樂園」在5月底於南山首爾塔正式開幕，以起司球冒險樂園為主題，更設計超萌的「起司球萊恩」大型公仔，讓粉絲能盡情拍照打卡，同時更利用多種VR娛樂設施打造的玩樂空間，讓粉絲可以和最受歡迎的Kakao Friends人物萊恩一起冒險。

▲▼南山首爾塔Kakao Friends主題樂園。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

▲南山首爾塔Kakao Friends主題樂園外觀有超可愛萊恩獅。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

▲▼南山首爾塔Kakao Friends主題樂園。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

▲南山首爾塔Kakao Friends主題樂園內部。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

全球第一座KaKao Friends主題樂園正式名稱為「Ryan Cheezzz ball Adventure」（韓文：라이언 치즈볼 어드벤처），樂園共分為7大區域，以萊恩和萊恩最愛的起司球為主題，打造成起司球工廠，7大區域包括起司球農場、拍照區、點心販售區、遊樂設施、咖啡廳等，遊樂設施則是結合VR技術，打造出VR乘坐型設施，展現特別的遊戲故事情節。

▲▼南山首爾塔Kakao Friends主題樂園。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

▲可愛的起司球萊恩獅。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

▲▼南山首爾塔Kakao Friends主題樂園。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

▲可愛的萊恩獅讓粉絲可以盡情拍照。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

▲▼南山首爾塔Kakao Friends主題樂園。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

▲萊恩獅超療癒。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

為了讓粉絲們可以盡情拍照打卡，從樂園外觀開始，在南山首爾塔下方，就是一個巨大的萊恩獅趴在屋頂上，當遊客走進樂園內，就能在拍照區看到一系列起司球萊恩造型公仔，或是躲在罐子中，或坐在一旁，可愛造景融化所有粉絲的心。

▲▼南山首爾塔Kakao Friends主題樂園。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

▲Kakao Friends主題樂園VR設施。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

▲▼南山首爾塔Kakao Friends主題樂園。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

▲Kakao Friends主題樂園VR遊樂設施。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

Ryan Cheezzz ball Adventure（韓文：라이언 치즈볼 어드벤처）
營業時間：週一至週日早上10點至晚上22點
地址：首爾市龍山區南山公園道126南山首爾塔Plaza 4樓
其他限制：身高130cm至190cm以下、體重110kg以下可搭乘VR遊樂設施

►►►拋開繁雜、出門充電！帶上Visa卡出發吧！

關鍵字： KakaoFriends 首爾旅遊 南山首爾塔 韓國旅遊 南韓旅遊 日韓風

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

宜蘭高空酒吧賞百萬夜景、蘭陽平原

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

台南隱藏水樂園高空彩虹滑水道

在地人最愛！台中蒸餃8顆只要40元

台中貨櫃燒肉店用摩天輪裝肉超浮誇

托運行李千萬不要做這「10件事」！

身分證U、5、1、6　秧悅千禧住1送1

特搜北台灣13個必去的絕美海景秘境

中壢30年冰店　剉冰5種料只要40元

台灣潛水景點與八大疑問全解惑！

熱門行程

最新新聞更多

柯南展搶先看！只有這組合能破案

全球首座Kakao Friends樂..

日本最大台灣寺廟隱身埼玉稻田中

台北美式早餐店有古早味肉燥鐵板麵

全台13大絕美「阿勃勒」景點

柯南主題咖啡開幕週邊商品超搶手

新竹「上帝的部落」森林之旅！

拉拉熊粉絲出動！台南快閃店登場

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366