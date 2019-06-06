首爾打卡新景點！全球第一座「Kakao Friends主題樂園」正式開幕

▲南山首爾塔Kakao Friends主題樂園。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

現在到韓國又有新去處！全球第一座「KaKao Friends主題樂園」在5月底於南山首爾塔正式開幕，以起司球冒險樂園為主題，更設計超萌的「起司球萊恩」大型公仔，讓粉絲能盡情拍照打卡，同時更利用多種VR娛樂設施打造的玩樂空間，讓粉絲可以和最受歡迎的Kakao Friends人物萊恩一起冒險。

▲南山首爾塔Kakao Friends主題樂園外觀有超可愛萊恩獅。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

▲南山首爾塔Kakao Friends主題樂園內部。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

全球第一座KaKao Friends主題樂園正式名稱為「Ryan Cheezzz ball Adventure」（韓文：라이언 치즈볼 어드벤처），樂園共分為7大區域，以萊恩和萊恩最愛的起司球為主題，打造成起司球工廠，7大區域包括起司球農場、拍照區、點心販售區、遊樂設施、咖啡廳等，遊樂設施則是結合VR技術，打造出VR乘坐型設施，展現特別的遊戲故事情節。

▲可愛的起司球萊恩獅。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

▲可愛的萊恩獅讓粉絲可以盡情拍照。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

▲萊恩獅超療癒。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

為了讓粉絲們可以盡情拍照打卡，從樂園外觀開始，在南山首爾塔下方，就是一個巨大的萊恩獅趴在屋頂上，當遊客走進樂園內，就能在拍照區看到一系列起司球萊恩造型公仔，或是躲在罐子中，或坐在一旁，可愛造景融化所有粉絲的心。

▲Kakao Friends主題樂園VR設施。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

▲Kakao Friends主題樂園VR遊樂設施。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

Ryan Cheezzz ball Adventure（韓文：라이언 치즈볼 어드벤처）

營業時間：週一至週日早上10點至晚上22點

地址：首爾市龍山區南山公園道126南山首爾塔Plaza 4樓

其他限制：身高130cm至190cm以下、體重110kg以下可搭乘VR遊樂設施



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