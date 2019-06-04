星際戰警粉出動！戰警主題房、紐約總部　4大城市電影場景巡禮

▲星際戰警景點巡禮。（圖／Booking.com提供，下同。）

旅遊中心／綜合報導

對電影迷來說最棒的旅程莫過於場景巡禮了，若你是《MIB星際戰警》忠實影迷，就絕對不能錯過紐約總部、馬拉喀什市集外星人激戰等探訪經典場景，一起來看看有哪些星際戰警迷不可錯過的必朝聖場景吧。

1.MIB星際戰警主題房

▲MIB星際戰警主題房。



全球住宿網站Booking.com攜手Sony Pictures重現《MIB 星際戰警：跨國行動》電影中的倫敦總部基地，並限時開放給全球旅客做為獨家住宿，影迷有機會穿上探員的帥氣裝扮，戴上記憶消除器等經典設備，就像置身在電影場景中，一圓星際戰警夢，住宿每晚99英鎊（約台幣3955元）成為影迷的必住清單。

2.美國紐約

▲經典場景紐約曼哈頓。



在星際戰警系列中，星際探員在美國各地保護人類免受太空生物威脅，而「紐約」曼哈頓是重要場景，旅客可以前往皇后區的法拉盛草原公園，朝聖在第一集中被墜落的太空船摧毀的巨大地球模型，或前往上西城參觀第二集開頭場景的美國自然史博物館，來趟知性之旅。也絕不能錯過布魯克林砲台隧道，這裡的通氣塔就是電影中作為紐約總部的建築。

3.法國巴黎

▲《MIB星際戰警：跨國行動》知名場景在巴黎取景。



即將上映的《MIB星際戰警：跨國行動》中，飛碟光照亮巴黎天際，其中艾菲爾鐵塔、凱旋門等知名場景也都將出現在電影場景中。

4.摩洛哥馬拉喀什

▲摩洛哥馬拉喀什充滿異國情調。



摩洛哥馬拉喀什充滿異國情調，知名的露天市集總是聚集著世界各地旅客，熙熙攘攘的人群與眾多城牆建築，也讓馬拉喀什成為外星人躲避H探員與M探員的最佳地點，影迷們可以期待最新一集的電影場面，探員們將與外星人在這座古城展開精彩刺激的雷射槍戰。