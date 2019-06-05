跳進樹洞中！愛麗絲夢遊奇境體驗展即將來台　有11個主題區

點評：愛麗絲真的是每個女孩的童年♥

文／Sharelife分享生活

圖／跳進兔子洞—愛麗絲夢遊奇境體驗展官網

2017年於首爾推出，立刻引發轟動的《跳進兔子洞：愛麗絲夢遊奇境體驗展》終於要來台了！完整11個展區，緊扣經典童話《愛麗絲夢遊奇境》為主題的超夢幻科技藝術展，還吸引BTS防彈少年團、BLACKPINK等當紅藝人偶像前來朝聖打卡，究竟這裡有什麼神奇的魅力呢？

從韓國首爾出發，風潮席捲北京、杭州、上海與香港等城市，攻陷近百萬浪漫少女心與風格潮男的「跳進兔子洞—愛麗絲夢遊奇境體驗展」，集結超過 20 位新銳藝術家，運用大型視覺投影、燈光裝置與音樂設計等跨媒體創作形式，打造出11個不同風格的互動展區，讓觀眾化身為主角，展開超現實的童話之旅。



▲每個互動展區都擁有相當不同的特色！

「跳進兔子洞—愛麗絲夢遊奇境體驗展」不只能讓你與想像中的愛麗絲相遇，更不只是純粹呈現你童年記憶裡的床邊故事，而是一場最真誠的邀請，讓你與好麻吉、姐妹淘、家中的大小朋友一躍而入，找尋心中那個最勇敢、美好的自己！

台北站將加碼展出台灣藝術家——貓王不討喜、張嘉穎等以愛麗絲為靈感的作品，展覽勢必會碰撞出更多精彩火花，可以好好期待一下！

【跳進兔子洞－愛麗絲夢遊奇境體驗展 ALICE – Into the Rabbit Hole】



展覽日期：2019/7/5 (五) - 2019/9/25 (三)

展覽時間：每日 10:00- 18:00（17:30 停止售票入場）

展覽地點：松山文創園區二、三號倉庫（台北市信義區光復南路 133 號）

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）