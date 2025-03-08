全台最美蘭展登場！走進迷霧森林、繁花隧道　再搭五分車看落雨松

▲2025台灣國際蘭展從8日起登場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

可說是全台最美蘭展的「2025台灣國際蘭展」從8日起在台南的台灣蘭花生物科技園區登場。活動今年邁入第21屆，台南市政府以「next 20」為主題，讓旅客可欣賞運用蘭花設計的景觀藝術，以及AI互動區域、特色伴手禮，更能在此購買蘭花。在蘭展期間，可搭乘百年五分車直達會場，沿途還能欣賞落雨松林。

▲▼主題館內可感受結合藝術與花藝帶來的沉浸式賞花體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼還有巨型蘭花隧道，以及台灣花卉輸出業同業公會帶來的景觀作品《樹屋蘭韻：自然、童趣，與蘭花的詩意邂逅》作品（下圖）。（圖／記者蔡玟君攝）

今年台灣國際蘭展分為「主題館」、「競賽館」、「商務館」、「市集館」、「生活館」，其中主題館以「NEXT 20」為主題，邀請國內外花藝專家，運用蘭花設計出一座座浪漫景觀，有壯觀且具有色彩層次感的繁花隧道，還有迷霧森林、垂直棲地，更結合鏡面設計，打造出宛如置身teamLab般絢爛的萬花筒中視覺效果，運用藝術與花藝營造出一場沉浸式體驗。

▲越南藝術團隊的作品結合當地文化。（圖／記者蔡玟君攝）

此次主題館也邀請國際藝術家打造出帶有異國風情的花藝景觀，如越南團隊結合代表越南文化的斗笠、奧黛元素，運用蘭花打造出漂浮空中的巨型斗笠，而穿著奧黛的女子站在斗笠下方、手持國旗，展現越南獨特魅力；來自泰國的藝術團隊則運用蘭花打造出《蘭花與生命的交響樂》，透過層次豐富的視覺效果，展現大自然棲地的精緻之美。

▲▼生活館一定要體驗的「蘭花畢卡索」，將自己彩繪的蘭花投影到牆面上。（圖／記者蔡玟君攝）

「生活館」一定要造訪的是能免費體驗的數位彩繪投影「蘭花畢卡索」，取一張蘭花畫紙，運用現場蠟筆自由塗鴉彩繪，再請現場人員掃描，約30秒後，獨屬於你的蘭花就會投影在大型投影牆上，只要輕輕觸摸，還會營造出花瓣掉落的效果，吸引許多人在現場發揮自己的創意。

▲▼競賽館可看到不同特色的蘭花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼還有蘭展限定伴手禮。（圖／記者蔡玟君攝）

「競賽館」則展現來自不同花藝家的得獎作品、特別培育蘭花盆栽，每一株蘭花在這裡展現最美姿態，也吸引無數買家的眼光。在競賽館一隅設有紀念品店，今年主辦單位加入文創設計，以諧音哏設計出「擺蘭」上衣、「台灣蘭波萬」環保袋，還有可愛「蘭獸」娃娃等。商務館、市集館提供商務往來販售、特色在地伴手禮與美食，還吃得到虱目魚口味冰淇淋，若時間允許，不妨挑戰看看。

▲▼蘭展期間，民眾可從烏樹林休閒園區搭五分車直達蘭展現場。（圖／記者蔡玟君攝）

為了帶給旅客有全新看展體驗，台南市政府今年推出蘭展限定「台糖烏樹林五分車蘭展專線」，過去烏樹林五分車曾為了蘭展開闢一座月台，隨著今年活動進入第21年，該路線再度復駛。

在3月8日至23日蘭展活動期間，旅客可從烏樹林休閒園區搭乘直達會場，時間為早上9點至下午4點，每小時一班，且搭乘五分車購買蘭展門票還能享有優惠。