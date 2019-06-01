水鹿、梅花鹿都有！全台3處小奈良與「小鹿斑比」相見歡

點評：需要親近小動物療癒一下！

▲山腳鹿場～水鹿之家 。（圖／翻攝自山腳鹿場～水鹿之家粉專）

旅遊中心／綜合報導

獨特的鹿角和身上白斑點，時不時睜著水汪汪的大眼睛向你討食，不用飛到奈良公園，全台也有不少觀光「鹿場」，分別位在桃園、屏東和宜蘭縣，習性比奈良的鹿溫馴多了，餵食小鹿牧草、紅蘿蔔，或透過解說了解牠們的習性，都是書本沒教的知識，以下精選出3處「台版奈良公園」，找個假日來跟萌翻天的小鹿們相見歡！

▲山腳鹿場裡面，公的水鹿是一鹿一間。（圖／IG@peterkuo0210提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

1.山腳鹿場

桃園蘆竹「山腳鹿場」成立於2017年，就在機捷A10山鼻站附近，全區共飼養140頭水鹿和梅花鹿，由場主親自提供專業導覽，內容從認識鹿的特性到鹿茸的益處都有，旅客可以餵鹿吃牧草、餵小鹿喝奶奶及彩繪公仔DIY，有時還舉辦小鹿賽跑的活動，適合親子度過寓教於樂的半日遊。

山腳鹿場水鹿之家

地址：桃園市蘆竹區山腳里山富街137號

電話：0910-119-301

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▲鹿境梅花鹿生態園區有超可愛的梅花鹿群。（圖／記者周姈姈攝）

2.鹿境 - 梅花鹿生態園區

「鹿境」位於屏東墾丁，是一座以鹿為主題的生態園區，園內有超可愛的梅花鹿群，開放式的農場空間，讓遊客能和斑比們近距離接觸、餵食與拍照，更獲得「台版小奈良」封號。旅客可以購買紅蘿蔔加番薯的組合桶或專用牧草，餵食時，看到鹿們紛紛上前討食的模樣，讓人直呼太療癒了。

▲旅客可以購買紅蘿蔔加番薯的組合桶或專用牧草，與梅花鹿來場親密接觸。（圖／記者周姈姈攝）

鹿境 - 梅花鹿生態園區

地點：屏東縣恆春鎮恆公路1097-1號

電話：08-888-1940

營業時間：09:00-18:00

▲宜蘭斑比山丘未開幕先轟動。（圖／記者蔡玟君攝）



3.斑比山丘

未開幕先轟動的「斑比山丘」座落於冬山鄉梅花湖畔，整座園區占地約200坪左右。園方表示，斑比山丘分為商品販售區、小鹿互動區、咖啡廳3大區塊，旅客購票後，才能進入小鹿所在的區域，每張一般票則會附上飼料兌換券，可以走進其中，體驗親手餵食胡蘿蔔、地瓜等飼料，與梅花鹿來場親密互動。

▲斑比山丘整座園區占地約200坪。（圖／記者蔡玟君攝）



斑比山丘 Bambi Land

地址：宜蘭縣冬山鄉

營業時間：早上10點至下午17點

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