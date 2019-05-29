兒童新樂園慶6/1世界牛奶日！闖3關抽「沖繩來回機票」

▲配合6月1日「世界牛奶日」，台北市兒童新樂園當天舉辦抽獎，最大獎為「沖繩來回機票」。（圖／臺北捷運公司提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

6月1日為「世界牛奶日」，台北市兒童新樂園與光泉牧場公司聯合舉辨「世界牛奶日」活動，當天上午11點，推出唱跳表演及多項闖關遊戲，還可參加抽獎，最大獎「沖繩來回機票」1人中獎4人同遊！

兒童新樂園與光泉公司一同響應「世界牛奶日」活動，除了讓大小朋友輕鬆吸收牛乳知識，也可挑戰園區1樓廣場的「勇者之湖」、「保衛食糧大作戰」、「帶著保久乳出發」、「勇士真給力」、「打擊壞菌」、「淨土保衛戰」、「來自國外的夥伴」等關卡！完成三項關卡，即可參加抽獎，最大特獎為「沖繩來回機票」，1人中獎即可帶全家出遊。

▲水果摩天輪深受小朋友喜歡。

活動當天早上11點，於兒樂園區樹蛙表演場，魔術師及小丑帶來「來自魔法的祝福」為活動揭開序幕，下午2點有小朋友喜愛的東森YOYO明星香蕉哥哥、月亮姐姐與光泉小牛帶來精采帶動唱跳，也將與來賓進行聰明小勇士有獎徵答及抽獎活動。

▲兒童新樂園「銀河號」相當熱門，民眾不妨透過APP先行預約。

兒童新樂園內有「銀河號」、「魔法星際飛車」、「幸福蹦蹦車」等13項大型遊樂設施，若想節省排隊時間，民眾可透過「兒童新樂園APP」的遊樂設施預約功能，看好場次先預約，再依照時間到現場報到即可。



台北市兒童新樂園

地址：台北市士林區承德路5段55號

開園時間：每日09:00~17:00；週六、寒暑假期間及連續假期（除收假日外）延長至20:00；週日或連續假期收假日延長營運至18:00

入園門票：全票30元，優待票15元，設施部分免費，大小型遊樂設施採單項計費，為20~80元，皆可使用悠遊卡