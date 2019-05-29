圖、文／七逗旅遊網提供
今年就要過一半了，您還有多少特休沒用掉呢？這個夏天，世界各地都有特別的節慶等您體驗，機票比價平台go票機特別精選3個期間限定的異國節慶，推薦您把特休用在美好的假期上，體驗各國特殊文化！
▲趁著巴黎折扣季，一次買好買滿。（圖／shutterstock.com提供）
喜歡買精品的購物狂們，絕對別錯過即將到來的法國巴黎折扣季！今年6/26-8/6折扣季期間，一線大牌促銷折扣約落在5-7折，其他比較親民的品牌也可能打到2、3折，此時不下手還等什麼！如果您有非買不可的口袋名單，建議在折扣季第一週，甚至是第一天就直衝專櫃或店面；在折扣季尾聲才能去巴黎血拼，也別灰心，有機會以漂亮的價格挖到寶。懶的在外面奔波，拉法葉百貨、春天百貨、巴詩威百貨讓您一次買透透；到香榭麗舍大道、蒙田大道逛街，光是看著賞心悅目的店面就是一種享受，寬敞的店面更讓您大肆掃貨。在凡爾賽宮附近的ONE NATION OUTLET，也有超殺折扣，保證讓您滿載而歸！
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▲愛丁堡軍樂節盛大登場。（圖／shutterstock.com提供）
今年8月，蘇格蘭首都愛丁堡即將沸騰起來，因為愛丁堡軍樂節（8/2-8/24）、愛丁堡國際藝穗節（8/2-8/26）、愛丁堡國際藝術節（8/2-8/26）的魅力即將襲捲整座城市！活動期間，脫口秀、戲劇、舞蹈、音樂、馬戲……各式各樣的表演讓愛丁堡變得熱鬧又精彩，只想單純感受節慶氛圍，街道上也有免費的表演可欣賞。而愛丁堡皇家軍樂節則帶來一場視覺、聽覺兼具的絕佳饗宴，買票進場，將能享受來自世界各國軍樂隊的演出，表演時，一旁的城堡還有繽紛的燈光投影。
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▲歷屆秋田縣大曲花火精彩畫面。（圖／國土交通省東北運輸局提供）
嚮往日劇、動漫中，穿著浴衣的主角們到花火節度過愉快的時光嗎？今年夏天，您也可以去日本的花火大會！長岡花火大會號稱日本第一，將在8/2、8/3，於新潟縣的夜空綻放動人絢麗的色彩；而秋田縣大曲花火（全國花火競技大會）則在每年8月的最後一個星期六舉行（今年為8/31），日本煙火大師們會在這時齊聚一堂，於夜晚施展最華麗的魔法。由於目前從台灣直飛到新潟或秋田的選擇比較少，因此推薦看花火前後先去東京玩個幾天，再轉機、轉車去花火大會現場最聰明。
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6-8月出國才玩的到！日本、英國、法國特色節慶
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