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更多平價機票！go票機新增合作夥伴 粉絲團好康抽不完

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圖、文／七逗旅遊網提供

出國時，選擇自由行，自己規劃一切超有成就感，又能控制每一分錢花在刀口上！預訂機票時，想用最短的時間找到划算的選擇，千萬別錯過台灣在地機票比價平台go票機！go票機也將陸續與新的大咖夥伴合作，提供網友們更多元的機票選擇。更棒的是，go票機粉絲團還會不定期推出抽獎活動！

▲▼go票機。（圖／go票機提供）
▲使用go票機，6秒內馬上搜出便宜機票。（圖／go票機提供）

時間就是金錢，不想多浪費生命中的任何一秒，推薦使用運算速度超快的go票機，輸入出發地、目的地等相關資訊後再按下搜尋，不到6秒，go票機就會把最便宜的機票呈現在你面前！

▲▼go票機。（圖／go票機提供）
▲go票機擁有多位合作夥伴，買機票時有更多選擇。（圖／go票機提供）

不只如此，超神速的go票機還擁有龐大的資料庫，與多位夥伴合作，包括BudgetAir、ezfly易飛網、山富旅遊、五洲行、五福旅遊、吉帝旅遊、百威旅遊、良友旅行社、飛達旅遊、愛旅網、溫馨旅行社。go票機一直以來積極擴增新的合作夥伴，未來也將與知名旅行社──東南旅行社合作，讓網友們有更多不同的選擇，一鍵就能找到最符合自己需求的機票。

▲▼go票機。（圖／go票機提供）
▲go票機近期將在粉絲團舉辦電影票抽獎活動。（圖／go票機提供）

對粉絲最好的go票機，經常在粉絲團推出好康活動，之前就舉辦過電影票抽獎、音樂會贈票、看影片做公益抽機票抵用券、留言分享您心目中的反毒英雄二部曲結局和主角，就抽機票及百項大獎……等活動。為了慶祝新的機票供應商上線，go票機即將在粉絲團舉辦電影票抽獎活動，與粉絲們同樂，別忘了到粉絲團按讚，再把go票機的動態消息設為搶先看，才不會錯過任何活動以及最新資訊喔！

更多資訊：
▲ 買機票千萬要比較！go票機 官方網站►►►
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▲ 下載go票機App，隨時搜便宜機票！
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關鍵字： 七逗 機票 go票機 比價 自由行 出國 抽獎 平價

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