6月的鹿港愈夜愈美麗　桂花巷藝術村上千盞燈籠高高掛



▲桂花巷藝術村燈區有上千盞燈籠高高掛，更展現出古鎮夜間的新風華。(圖／取自彰化縣政府網站)



旅遊中心／綜合報導

彰化縣政府為發展夜的觀光，在今年鹿港慶端陽所推出一系列精彩活動，除了萬眾矚目國際龍舟賽事「夜間龍舟賽」外，還有自5月25日至6月30日期間燦爛登場的「鹿港光影饗宴」，其中桂花巷藝術村燈區有上千盞燈籠高高掛，更展現出古鎮夜間的新風華。

今年的鹿港光影饗宴包含很多區域，中山路燈區有光耀端陽樓、雙龍搶珠、薪傳大道、銀河龍舟等燈展，桂花巷藝術村燈區有祥龍獻星月、龍宮水晶、花樣年華、彩繪燈遊以及學生燈籠展，文武廟燈區有松鶴富貴花燈展，福鹿溪龍舟會場及鹿港第一公有市場前有燈飾藝術。6月7日至9日晚間19:00至21:00在鹿港公會堂還有光雕秀。





▲中山路燈區有光耀端陽樓、雙龍搶珠、薪傳大道、銀河龍舟等燈展。





▲文武廟裝置藝術。



另外，自5月25日開始還有多項活動等著民眾參與，包括有傳統戲曲「南北管戲曲表演」、「魯班公宴」巧聖先師祀典儀式、親子划龍舟、藝文展演、宮廟活動、創意彩繪立蛋、DIY活動等精彩節目，還有結合鹿港在地特色的集戳章換贈品活動，有看有玩又有拿，歡迎全國民眾闔家前來鹿港歡度端午佳節。

為方便遊客暢遊鹿港，彰化縣政府於6月7日至9日端午連假期間，提供免費接駁車；另為因應龍舟賽事，即日起至6月7日活動現場路段將進行不同程度的交通管制措施，提醒遊客出遊前務必至彰化縣旅遊資訊網(http://tourism.chcg.gov.tw)查詢相關內容與活動資訊。





▲福鹿溪夜間龍舟賽。





▲河堤沿岸裝置藝術。





▲夜間LED燈景。

