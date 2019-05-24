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與眾不同的旅行！南美洲出發一路玩到世界盡頭南極

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文／七逗旅遊網提供

日常生活、出國旅行，總是想跟別人不一樣？想挑戰超特別的旅行地點，怎能錯過南美洲！尤其南美洲附近還有許多頗具特色的島嶼，像是復活節島、加拉巴哥群島，更是順遊世界的盡頭──南極的絕佳組合！

▲南美洲出發一路玩到世界盡頭南極▼ 。（七逗旅遊網提供）
▲復活節島一大特色就是巨大的摩艾石像。（圖／shutterstock.com提供）

南太平洋上的復活節島彷彿與世隔絕一般，距離這裡最近、有人居住的小島遠在2千公里遠的地方。復活節島上最出名的，就是一個個重達十幾噸的巨大摩艾像了，這些石像大多由一整塊巨石雕刻而成，有些石像還戴著用紅色火山渣做成的「帽子」普卡奧，象徵玻里尼西亞族長戴的紅羽毛頭飾。

▲南美洲出發一路玩到世界盡頭南極▼ 。（七逗旅遊網提供）
▲世界自然遺產加拉巴哥群島。（圖／shutterstock.com提供）

在國家地理雜誌評選出的「人生50個必遊之地」清單裡，南美洲厄瓜多爾的加拉巴哥群島還有世界最南邊的南極洲都在其中。加拉巴哥群島剛好是3大洋流交匯的地方，再加上地理位置偏遠，人煙稀少，孕育出陸龜、象龜、海鬣蜥、陸鬣蜥、軍艦鳥、藍足鰹鳥、加拉巴哥企鵝……等生物，島上多元的生態更讓達爾文在登島後，啟發他提出進化論。

▲南美洲出發一路玩到世界盡頭南極▼ 。（七逗旅遊網提供）
▲利馬水道。（圖／shutterstock.com提供）

通往世界的盡頭南極時，走南極洲唯美指數破表的利馬水道吧！狹窄的利馬水道同時將四周潔白的冰雪、壯闊的山景反射在水面上，部分冰層和水面相接的地方甚至散發迷幻的冰藍色光澤，在藍天白雲的襯托下，這片白茫茫的世界就像電影一樣夢幻，浮冰上偶爾還會出現可愛的海豹，千萬得睜大眼好好欣賞。

▲南美洲出發一路玩到世界盡頭南極▼ 。（七逗旅遊網提供）
▲南極可愛的企鵝隨處可見。（圖／shutterstock.com提供）

去南極，以壯闊的冰山、冰帽、冰棚為背景，野生的企鵝、海豹、鯨魚、海鳥絕對佔據您手機、相機大部分的空間！南極半島北邊的「迷幻島」擁有時尚的黑白景色，由黑色火山灰組成的海灘、白色的冰雪交織在一起；「半月島」是觀賞周遭群山的絕佳地點，也是頷帶企鵝的地盤。島上月牙形的礫石海灘浪漫夢幻，南極燕鷗、南方巨海燕、賊鷗和海帶鷗在島上築巢，在海岸還有很大的機會可看見鯨魚。而「棕懸崖」是阿德里企鵝、巴布亞企鵝、黑背鷗和岬海燕傳宗接代的聖地，Q萌的威德爾海豹也是這裡的住民。在世界的盡頭南極，豐富的極地生態等著您前來探索。

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關鍵字： 南美洲 南極 出國 復活節島 加拉巴哥群島 摩艾 企鵝 七逗 豪福旅行

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