你從沒看過的秘境！來極北之地跳島旅行

文／七逗旅遊網提供

沒來過阿留申群島、弗蘭格爾島，別再說這個世界上沒有真正的秘境！這2個在日常生活中超級少見的地名，都在俄羅斯與阿拉斯加之間的海域，就算在網路上GOOGLE相關遊記也很難找到資料，絕對是秘境中的秘境！這些地方的生態也相當豐富，是攝影迷捕捉珍貴畫面的好去處！



▲阿留申群島由超過3百個火山島組成。（圖／shutterstock.com提供）

阿留申群島位在美國阿拉斯加的南邊，有「阿拉斯加的踏腳石」之稱。阿留申群島由超過3百個的火山島組成，其中小島「烏納拉斯卡」豐富的生態令人著迷，被大海包圍的火山峰彷彿一座神秘的海上堡壘，多元的野生動植物、二戰中古老的土著和遺跡，述說著獨特的故事。而「錢克柳特島」則如一顆隱藏在阿拉斯加半島附近的小寶石，由於島上沒有住人，在這裡欣賞到特別的生物並不是件難事。長相呆萌的鳳頭海雀、卡通感十足的角海雀、鮮花沼澤、古老的火山口……，錢克柳特島的每一幅風景都令人難忘！



▲烏納拉斯卡。（圖／shutterstock.com提供）



熊出沒請注意！灰熊家族的天堂，就在阿拉斯加的地理港！地理港位在阿拉斯加南部，棲息著大量的灰熊。當灰熊狩獵時，會沿著海灘、叢林尋找食物，牠們並不挑食，魚、蛤蠣、漿果果實、樹根、雜草……等動植物，全都是灰熊們的能量來源。



▲地理港遇見灰熊。（圖／shutterstock.com提供）

想看難得一見的北極熊，來弗蘭格爾島準沒錯！弗蘭格爾島保護區是全世界最北邊的世界遺產，位在俄羅斯東北部，除了弗蘭格爾島，還包括赫拉德島，以及周圍水域都是北極凍原生態保護區。住在弗蘭格爾島上的北極熊，數量號稱北極地區NO.1，極地海象也是這裡重要的居民，讓弗蘭格爾島成為北極最大的海象群居地。





▲參加豪福旅行社限定行程，特別安排3天的時間待在弗蘭格爾島，將有更高的機率能欣賞北極熊與海象。（圖／shutterstock.com提供）

豪福旅行社限定行程特別安排搭乘龐洛郵輪「北冕號」尊爵陽台房，悠遊美俄之間的白令海峽、楚柯奇海及波弗特海，讓您在房間就能享受遼闊海景。擁有法國血統的北冕號宛如一座法式海上宮殿，浪漫的裝潢、戶外游泳池、新穎的劇院、SPA按摩、兩間法式頂級料理餐廳……，媲美巴黎精品高檔酒店，還擁有最新航海科技，同時也是所有極地旅遊中，設備豪華又安全的高規格郵輪，將帶來絕佳的郵輪體驗。



▲法式海上宮殿龐洛郵輪北冕號。（圖／豪福旅行社提供）

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