飛俄國免4小時！西伯利亞航空24日「台北-海參崴」啟航

▲西伯利亞航空今（24）起開航台北直飛海參崴。（圖／西伯利亞航空總代理中大旅行社提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

飛到俄羅斯西伯利亞4小時內就到！西伯利亞航空今（24）起開航台北直飛符拉迪沃斯托克（海參崴），西伯利亞航空總代理中大旅行社表示，該航線以A320機型，每週五一班，而在首航的今天，於桃園國際機場第一航廈舉行灑水慶祝儀式，預祝西伯利亞航空順利啟程，也正式宣告前往神秘的俄羅斯、探索廣大西伯利亞已不遙遠。

▲台北直飛海參崴只要3小時50分鐘。

中大旅行社表示，飛航4個小時內，過去只能抵達日本、韓國、中國、香港，或是一些較近的東南亞國家，而現在搭乘俄羅斯第一大民營航空-西伯利亞航空，台北直飛符拉迪沃斯托克只要3小時50分鐘，抵達海參崴不再需要轉機，耗費到6小時，節省下來的時間能讓旅程更充裕自在。

▲風格迥異的建築在俄羅斯齊聚一堂。

由於歷史、宗教的緣故，俄羅斯、西伯利亞同時存在多種不同宗教、匯聚各國家文化淬煉，可看到像是拜占庭風格的喀山聖母教堂、歐洲風格的海參崴車站、東正教風格的聖瓦西里教堂等，風格迥異的建築在俄羅斯齊聚一堂，旅客們可以在尖頂、圓柱、圓頂、雕花、裝飾等無數的細節中，發現俄羅斯獨樹一格的文化特色。

▲堪察加半島的的南部，還有機會一窺熊抓鮭魚的精彩畫面。

除了建築之外，西伯利亞豐富多樣的生態性及獨一無二的自然景觀，也是旅行的一大亮點。搭乘直升機，可以在空中俯瞰堪察加半島的巨大火山口，到半島的南部，還有機會一窺熊抓鮭魚的精彩畫面；而貝加爾湖上夢幻的藍冰和環湖風景，更是不能錯過的極致之美；搭上列車，還可以穿越雨林、草原，來一趟特別的鐵路之旅，飽覽珍貴的北境風光。