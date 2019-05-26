農場直送餐桌！現採野菜煮成「海陸不老鍋」　品嘗鄉村的純樸滋味

▲宜蘭童話村生態渡假農場的「海陸不老鍋」用料健康實在。（圖／童話村生態渡假農場提供）

記者徐溱謐／宜蘭報導

對休閒農場的主人來說，這不僅是他們的事業，更是他們的家。宜蘭童話村生態渡假農場老闆娘吳麗珠投入休閒農業近20年，所有大小事都親力親為，不論是讓遊客DIY體驗的農作物，或是健康美味兼具的「海陸不老鍋」，甚至是農場裡賣的桑葚沾醬、桑摩茶和洛神花茶等，每樣都是麗珠姐和二女兒譯萱在田地裡揮汗的結晶。

▲園區內的DIY和海陸不老鍋的食材都是農場自己種的。（圖／童話村生態渡假農場提供）

童話村除了有可以觀星的童話主題湯屋和各式農村體驗外，還有一樣絕對不能錯過的餐點「海陸不老鍋」，濃郁的湯底是麗珠姐用桑葚葉、南瓜、大骨高湯昆布和柴魚熬煮8小時而成的，不含任何味精和添加物，吃得到食材的甘甜原味，也不用擔心危害健康，每一口都感受的到麗珠姐母女倆的用心和溫暖。

▲「海陸不老鍋」的濃郁湯底是麗珠姐花8小時熬煮而成的。（圖／記者徐溱謐攝）

童話村的老闆娘麗珠姐19年前在農委會的鼓勵下開始轉型做休閒農場，那時毫無休閒農業概念的她到處上課、申請休閒農場資格，指導老師建議他們以現有設施轉型，於是她從家裡原本從事的桑葚產業開始發想，在農場推出以桑葚為主軸的「海陸不老鍋」，同時也把沾醬和茶飲變成產品，讓遊客可以買回家。

▲「桑摩茶」是用農場自己種的桑葚葉和金銀花磨製而成，也做成產品讓遊客可以買回家。（圖／記者徐溱謐攝）

用餐前麗珠姐會送上一杯用桑葚葉和金銀花烘乾磨製而成的桑摩茶，食材全都是農場栽種的，不含任何咖啡因，還能解油膩；隨餐還有用桑葚葉製成的桑葚拉麵，拌上農場自製的桑葚沾醬，風味獨特又健康；還有麗珠姐親自揉製的手工魚丸，用南方澳飛虎魚現打魚漿加上芹菜、洛神花、南瓜、葵瓜子和桑葚等5種蔬果。

▲所有青菜都是農場種的，還有麗珠姐加入5種蔬果親手揉製的手工魚丸。（圖／記者徐溱謐攝）

「海陸不老鍋」的所有青菜都是農場裡友善耕作的，新鮮的地瓜葉、馬齒莧、人蔘菜等野菜看似平凡，卻是在麗珠姐的細心呵護下才能上桌，現採蔬果和食材直接從產地送到餐桌，不用多餘的調味，沾上農場自製的獨家桑葚沾醬，健康美味；海鮮和肉品則有新鮮的蝦子、透抽、蛤蠣、豬肉、牛肉、羊肉和鱸魚可以選擇。

▲火鍋附的桑葚醬也是農場自己製作，口味獨特又健康。（圖／記者徐溱謐攝）

童話村的「海陸不老鍋」如其名是主打健康養生，沒有高級西餐廳的奢華用餐環境，卻能在每一個食材中能吃到食物原始的甘甜；吃著麗珠姐費心準備的料理，彷彿能看見大太陽下雙腳踏在田地裡的她，這股和土地深深連結的純樸味道，讓這餐海陸不老鍋又多了一些溫暖的感動。

▼「海陸不老鍋」沒有高檔食材，卻吃得到麗珠姐母女和這片土地的純樸滋味。（圖／童話村生態渡假農場提供）