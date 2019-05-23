雪梨燈光秀24日登場！皮克斯首次天幕投影　粉絲朝聖優惠看這

▲雪梨燈光音樂節Vivid Sydney即將在5月24日登場。（圖／Vivid Sydney提供）



記者陳涵茵／綜合報導

繽紛雪梨燈光音樂節（VIVID SYDNEY）將於24日正式開跑，雪梨燈光音樂節號稱南半球最大燈節，將有多達85個光雕作品展示在超過3公里戶外走廊上璀璨著，今年主辦單位與皮克斯攜手合作，可愛的動畫明星四散在雪梨街頭，讓粉絲驚呼連連。

▲雪梨燈光音樂節2018年旅客突破225萬人。（圖／@2019 Disney／Pixar Vivid Sydney提供）



澳洲新南威爾市州旅遊局從2009年開始舉辦繽紛雪梨燈光音樂節，2018年參加旅客突破225萬人，朝聖人潮媲美雪梨跨年活動。今年首次與皮克斯合作，遊客可以透過天幕投影，欣賞「皮克斯：30年藝術與動畫」影片，除了《玩具總動員》、《海底總動員》等人氣動畫的製作幕後片段外，還能看最新《玩具總動員4》的預告片段，展期從5月24日至6月15日止。

▲雪梨燈光音樂節首次與皮克斯攜手。（圖／@2019 Disney／Pixar Vivid Sydney提供）



旅遊網業者表示，加上今年雪梨直飛機票較去年便宜降幅最高近5千，看好燈光音樂節的旅遊熱度再祭出最高半價刺激買氣，遊客可趁端午連假衝一波。業者祭出最高半價的限時好康，包含雪梨當地遊滿3,888減800；6月7日前華航直飛雪梨優惠機票未稅12,449元起，6月13日前馬航雪梨機票立減3%、6月13日前雪梨機加酒每晚最高省2千；燈光節期間團體旅遊含稅36,900元起，限時第2人省1千。