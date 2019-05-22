台中最浪漫公路看得到城市海景　夢幻夕陽、夜景一次收集

▲台中藍色公路白天也很美。（圖／IG＠seed302811提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

沙鹿清水一帶的西海線夜景吸引許多遊客慕名到訪，其中連接大肚與龍井的藍色公路更是台中人都知道的私藏景點，每當太陽西下、街燈亮起，藍色公路從空中往下眺望就像是一條美麗的寶石項鍊，起伏的街道與街燈成了「藍色公路」最浪漫的標誌。

▲藍色公路是賞夜景的好處去。（圖／攝影師《飛翔在天際》授權提供。）



台中有許多賞夜景的好地方，望高寮地景公園就是夜景熱門地之一，而藍色公路就在望高寮不遠處，位於台中大肚山西南側山坡上，是大肚、龍井等沿海城鎮進入市區的連接山路，道路寬6公尺全長3.9公里，藍光路燈沿著筆直斜坡在華南路上形成迷人的景象。

▲藍色公路空拍美照。（圖／攝影師《飛翔在天際》授權提供。）



藍色公路不僅是情人約會、跑者夜跑與攝影師追景的夜間好處去，事實上白天的景色也別有味道，因柏油路沿著山坡而上，順著山路特性起起伏伏秉直的路燈出現另類層次感，天氣好時還能眺望台灣海峽的船隻。喜歡搜集台灣公路美景的IG攝影師立杰則表示，最喜歡藍色公路的夕陽時分而非夜景，下次有機會騎車來藍色公路別忘了從夕陽待到星星出現，一次搜集兩種美景。

▲公路起起伏伏天氣好能眺望海景。（圖／IG＠seed302811提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



藍色公路

地址：台中市大肚區華南路

＊以上圖片由攝影師《飛翔在天際》、IG＠seed302811授權提供。